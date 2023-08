Printen met een cartridge of inkttank: wat is voordeliger? theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 4 minuten • 6882 keer bekeken • bewaren

Printerinkt wordt duur betaald. Vooral als je afhankelijk bent van cartridges. Het lijkt soms wel of je goedkoper uit bent met een nieuwe printer dan met de aanschaf van (weer) een set inktpatronen. Er zijn ook inkjetprinters op de markt die geen cartridges aan boord hebben maar inkttanks. Deze reservoirs voor kleur en zwart vul je zelf bij. Welke printer is op de lange duur het voordeligst in gebruik: met cartridges of met inkttanks?

De inkjetprinter

Welke printer wordt het meest verkocht aan consumenten? Dat is de inkjetprinter met de welbekende patronen die je erbij moet kopen: de inktcartridges. De inkt uit de patronen wordt op het papier gespoten via spuitkanaaltjes. Die raken nog weleens verstopt, tot kleine ergernis van menig printergebruiker.

De inkttankprinter

Er zijn ook inkjetprinters op de markt die geen cartridges aan boord hebben maar inkttanks voor zwart en kleur. Als een daarvan leeg is dan kun je het reservoir zelf weer bijvullen met inktflesjes die je los kunt kopen.

Sinds een kleine 10 jaar is de markt voor deze printer groeiende. Vroeger leverde het zelf bijvullen van inkt nogal eens een knoeiboel op. Daarvoor bedacht de industrie de ‘schone’ inktcartridges. Maar met de huidige generatie inkttankprinters kun je eenvoudig zonder morsen de inkttanks bijvullen met de bijpassende navulflesjes met inkt.

Printer met cartridges voordeliger

In aanschaf is de printer met cartridges het voordeligst. Net onder de 50 euro heb je er al een. Dat kan al een all-in-one printer zijn, waarmee je ook documenten kunt kopiëren of scannen. Inkjetprinters met inkttanks hebben een prijs die een stuk hoger ligt, zo vanaf 150 euro.

Fabrikanten verdienen vooral aan de cartridges

Originele cartridges (van het merk zelf) zijn bij inkjetprinters vaak duur. De winst die de fabrikanten boeken zit 'm dan ook in de verkoop van inkt: de printer zelf is aantrekkelijk geprijsd, het grote verdienen begint als de consument de inktcartridges keer op keer los moet gaan kopen.

Je kunt opteren voor goedkopere, merkloze cartridges, maar die worden soms door de printer herkend als niet-originele inkt waarna de printer dienst weigert. De fabrikant heeft dit zo ingesteld om de gebruiker min of meer te dwingen om dure, originele inkt te kopen. Of deze weigering plaatsvindt, hangt helemaal van het merk en type printer af. Soms gaat het printen met huismerkcartridges zonder mankeren, dan ben je wel voordeliger uit.

Inktprijs lager bij een inkttank

In aanschaf mogen de inkttankprinters dan wel duurder zijn, het voordeel is de lagere inktprijs. De prijs per geprinte tekstpagina van een inkttankprinter is tot wel 100 keer voordeliger dan die van een printer met cartridges, aldus de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop. De reden? Met de reservoirs met inkt kun je veel langer doen dan met cartridges.

Inkttankprinter en cartridgeprinter tegenover elkaar

Wil je het prijsverschil terugverdienen tussen een inkttankprinter en een inkjetprinter met cartridges? Dan gaat er erom hoe vaak je de printer gebruikt. Maak je hooguit een paar afdrukjes per maand? Dan zul je het prijsverschil niet gauw inlopen. Print je vrij veel? Dan is het op de lange duur voordeliger om een inkttankprinter te kiezen, mocht je toe zijn aan een nieuwe printer.

Testaankoop.be heeft het als volgt uitgerekend: kiezen voor een inkttankprinter wordt financieel interessant als je gedurende zes jaar (zolang doet een gemiddeld huishouden met een printer) minimaal 55 pagina’s print per maand. Print je 75 pagina’s of meer per maand? Dan is de inkttankprinter helemaal de voordeliger keuze ten opzichte van een printer met cartridges.

Inktabonnement

Naast zelf telkens nieuwe inkt kopen voor je printer, kun je ook besluiten om een inktabonnement af te sluiten. Diverse printermerken zoals Brother, Canon, Epson en HP bieden tegenwoordig deze optie.

Praktisch gezien betaal je voor het aantal printjes (per maand) en niet voor de patronen. Net als bij een mobiel of internetabonnement betaal je maandelijks een bedrag. De maandprijs hangt samen met het aantal pagina’s. Een abonnement gekoppeld aan 10 printjes per maand is er bij een aantal merken vanaf 0,99 euro per maand. Dit loopt door tot een abonnementsvorm voor 3000 pagina’s voor 29,99 euro per maand.

Fabrikanten bieden verschillende abonnementsvormen aan met verschillende serviceniveaus, voorwaarden en kosten. Allemaal zaken om goed uit te spitten, mocht een inktabonnement je aantrekkelijk lijken.

Een voorwaarde is dat je printer altijd online is verbonden met de fabrikant. Zo wordt continu bijgehouden hoeveel je hebt geprint en wanneer en hoeveel nieuwe inkt je nodig hebt. Nadeel is dat je sowieso vastzit aan een abonnement bij dat ene merk. Ook is een inktabonnement bij diverse merken niet af te sluiten bij alle type printers die ze verkopen.

De laserprinter

Voor thuisgebruik heb je ook nog de laserprinter als optie. Die heeft geen inktpatronen maar een toner. Daaruit komt geen vloeibare inkt, maar heel fijn poeder. Dat wordt in zwart of kleur in een razende snelheid op het papier gebrand.

Laserprinters zie je vaak op kantoren staan, omdat deze veel printwerk aan kunnen. Heb je een thuiskantoor of print je vaak en veel documenten uit met tekst? Dan is de laserprinter het overwegen waard. Deze kost nieuw meer dan een inkjetprinter, met een prijs vanaf zo’n 200 euro. De bijbehorende toners gaan lang mee en kunnen veel printjes aan, maar zijn doorgaans in aanschaf duurder dan navulflesjes of inktcartridges. Nog iets om rekening mee te houden: de laserprinter is in omvang meestal groter dan een inkjetprinter.

Online vergelijken

Wil je de prijzen en soorten inkjet- of laserprinters online met elkaar vergelijken? Dat kan op diverse websites zoals Tweakers, Hardware Info, Consumentenbond of Testaankoop. Daar kun je zaken die je belangrijk vindt, mee laten wegen in het maken van een keuze, zoals: is de printer op wifi aangesloten of niet? Kan deze op A3-formaat printen? Is het apparaat te gebruiken als scanner? Zo kun je beter inschatten welk type printer voor jou het meest geschikt is.