Prijzen dierenartsen blijven stijgen: Kamer wil maatregelen

7 feb. 2024 - 10:44

Er wordt simpelweg gebruik (en misschien wel misbruik) gemaakt van de affectie die dierenliefhebbers inmiddels hebben. dat is ook wel een beetje ontspoort. Crematie en troostkaartjes van de dierenarts na inslapen zieke kat en daarna een forse rekening. Een eindeloze (kostbare )behandeling is niet in het belang van dat dier. Onze kat was blind en doof maar dierenarts vond het niet nodig hem in te laten slapen, andere dierenarts gezocht wat een heisa dat beest had een goed leven gehad.