Prijsverhogingen op e-sigaretten blijven voorlopig uit

Ondanks dat e-sigaretten een stuk goedkoper zijn dan 'normale' sigaretten, komt er voorlopig geen prijsverhoging aan. Het demissionair kabinet laat het aan de volgende lichting om zich hierover te buigen, schrijft de Telegraaf. Longartsen zeggen dat het 'getuigt van ontzettende lafheid' van het kabinet.

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) wacht op groen licht uit Brussel voor het heffen van accijns op e-sigaretten. Dat wachten duurt inmiddels al een aantal jaren en het lijkt erop dat het nog zeker tot 2025 gaat duren. En hoewel veel Europese landen al over zijn gegaan tot nationale heffingen op de schadelijke hype, besluit het VWS het voorlopig af te wachten.

Het overdragen van de stok

Desgevraagd liet huidig demissionair staatssecretaris Van Ooijen (VWS) weten dat hij zijn opvolger 'van harte' aanmoedigt om ook ‘alvast een nationale heffing op e-sigaretten in te voeren’. De voorganger van Van Ooijen, Paul Blokhuis, liet het besluit óók al aan zijn opvolger over. En dat terwijl artsen al een poosje alarm slaan over de nieuwe vape- en rookcijfers onder Nederlandse jongeren.

Een op de vijf jongeren

Een op de vijf jongeren heeft afgelopen jaar gevaped en bijna net zoveel jongeren vapen als roken, zo blijkt uit cijfers van verslavingsinstituut Trimbos. Die populariteit lijkt vanuit kostenperspectief goed te verklaren: vapen is namelijk een stuk betaalbaarder dan ’gewoon’ roken. Waar een pakje met 20 sigaretten tegenwoordig bijna 11 euro kost, koop je een elektronische variant met daarin net zoveel nicotine als in twee pakjes peuken al vanaf een euro of 6.

Prijsprikkel werkt bij jongeren goed

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat prijsprikkels bij jongeren ontzettend goed werkt. Vaak hebben ze niet heel veel geld te makken, dus gaan ze over tot goedkopere varianten. Toch kiest het demissionaire kabinet ervoor om met andere maatregelen het vapen te ontmoedigen, zoals een smaakjesverbod en online verkoopverbod. "De toename van vapen zit me helemaal niet lekker”, zegt Van Ooijen. "We doen heel veel om vapen tegen te gaan, maar ik wil alles doen wat we kunnen.”

Critici vinden het niet genoeg

Longarts en antirookactivist Wanda de Kanter denkt dat VWS zich niet bewust is van de hoge urgentie van een prijsverhoging. "Het getuigt van ontzettende lafheid om het op Brussel af te schuiven; Brussel is traag.” Ze heeft haar hoop gevestigd op een nieuw kabinet. "Van Ooijen zet de deur op een kier, maar eigenlijk is de geest al uit de fles.”

