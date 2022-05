Prijsverhoging Ziggo maakt internet duurder: klanten gaan meer betalen Gisteren • leestijd 3 minuten • 6778 keer bekeken • bewaren

Telecomprovider Ziggo gaat de tarieven voor de meeste internetabonnementen per 1 juli 2022 verhogen. Klanten gaan vanaf die datum meer betalen en zijn dus duurder uit. De provider zegt dat de tarieven verhoogd worden omdat ze zelf ook meer kosten moeten maken. Wat betekent dit voor jouw abonnementsprijs?

Op de website van Ziggo valt te lezen dat er per 1 juli 2022 sprake is van nieuwe tarieven. Voor de meeste abonnementen geldt dat het maandelijkse abonnementsbedrag omhoog gaat: consumenten gaan dus meer betalen voor hun internetabonnement en zijn duurder uit.

"Hogere kosten maken verhoging abonnementsprijzen nodig"

RTL Nieuws weet te vertellen dat dat te maken heeft met zowel een forse stijging van het dataverbruik als met gestegen uitgaven, en tekent het volgende op namens de provider: "Dat is helaas onvermijdelijk nu we geconfronteerd worden met flink hogere kosten voor bijvoorbeeld netwerkapparatuur en energie."

Op de algemene tarievenpagina staat geen gedetailleerde informatie, maar wie doorklikt naar de overzichtspagina's van losse abonnementen en combinatiepakketten, ziet daar per abonnementsvorm het huidige tarief én het nieuwe tarief. Volgens RTL Nieuws is de prijsstijging gemiddeld 2,12 euro per maand en is dat omgerekend naar procenten een stijging van 3,5%.

Wat verandert er aan jouw abonnementsprijs?

De grootste prijswijzigingen doen zich voor bij de pakketten. We zetten ze hieronder even op een rij:

Alles-in-1 pakketten

Alles-in-1 Start kost maandelijks momenteel 55,50 euro . Dit wordt 59,00 euro

kost maandelijks momenteel . Dit wordt Alles-in-1 Complete kost maandelijks momenteel 71 ,00 euro . Dit wordt 74 ,00 euro

kost maandelijks momenteel . Dit wordt Alles-in-1 Max kost maandelijks momenteel 55,50 euro . Dit wordt 59,00 euro

kost maandelijks momenteel . Dit wordt Alles-in-1 Giga kost maandelijks momenteel 96,50 euro. Dit wordt 95 euro (Dit abonnement wordt dus juist iets goedkoper)

TV + Internet pakketten

Internet & TV Start kost maandelijks momenteel 53,00 euro . Dit wordt 55,50 euro

kost maandelijks momenteel . Dit wordt Internet & TV Complete kost maandelijks momenteel 68,50 euro . Dit wordt 70,50 euro

kost maandelijks momenteel . Dit wordt Internet & TV Max kost maandelijks momenteel 88,50 euro . Dit wordt 90,00 euro

kost maandelijks momenteel . Dit wordt Internet & TV Giga kost maandelijks momenteel 93,50 euro. Dit wordt 91,50 euro (Ook nu wordt dit abonnement juist iets goedkoper)

Internet los

Heb je een los internetpakket, en dus geen combinatiepakket met TV of een Alles-in-1 pakket? Dan zijn de wijzigingen geringer:

Internet Start kost maandelijks momenteel 48,50 euro per maand. Dit wordt 49,00 euro

kost maandelijks momenteel per maand. Dit wordt Internet Complete kost maandelijks momenteel 58,95 euro per maand. Dit wordt 59,00 euro

kost maandelijks momenteel per maand. Dit wordt Internet Max kost maandelijks momenteel 66,50 euro . Dit blijft ongewijzigd

kost maandelijks momenteel . Dit blijft ongewijzigd Internet Giga kost maandelijks momenteel 71,50 euro. Dit wordt iets goedkoper, namelijk 68,00 euro

Overige abonnementstarieven blijven ongewijzigd, behalve in het geval van mensen die Volop Bellen hebben afgesloten bovenop hun Vast Bellen-abonnement. De abonnementsprijs voor dit aanvullende pakket gaat van 12,95 euro naar 13,95 euro per maand.

Jaarlijkse prijsindexatie

Daarnaast staat in de nieuwe Algemene Voorwaarden van de telecomprovider (hier te lezen in .pdf-formaat) dat ze voortaan het recht hebben om de tarieven jaarlijks te indexeren.

In de voorwaarden staat daarover het volgende: "Ziggo heeft het recht om de vergoedingen en tarieven jaarlijks te indexeren tot een percentage gelijk aan de CBS consumentenprijsindex. Daarin wordt bekendgemaakt met welk percentage de prijzen stijgen. Als Ziggo de tarieven indexeert, vindt dat plaats op 1 juli op basis van de gemiddelde inflatie in het voorgaande kalenderjaar. Als de CBS consumentenprijsindex negatief is, worden de prijzen niet aangepast."

Ook internetsnelheden gaan per 1 juli 2022 omhoog

Niet al te lang geleden schreven we een artikel over een aanstaande verhoging van de internetsnelheid voor verschillende Ziggo-abonnementen. Daar werd met enige regelmaat op gereageerd met een opmerking in termen van "Dan zullen de tarieven binnenkort ook wel omhoog gaan", en diegenen hadden het dan toch echt bij het rechte eind.

Wil jij nog eens nalezen wat de nieuwe internetsnelheid van jouw abonnement wordt? Lees het via onderstaande artikel nog eens na:

Bron: RTL Nieuws, Ziggo