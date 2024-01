Prijspeiling: Dirk goedkoopste, gat naar andere supermarkten kleiner

Dirk is 8 procent goedkoper dan gemiddeld, in april was dit nog 11 procent. De prijzen van de goedkoopste supermarkt (Dirk) en de duurste supermarkt (Spar) liggen dus dichter bij elkaar dan een half jaar geleden.

Maar er waren ook producten die het afgelopen half jaar duurder werden. Kippensoep in blik (800ml) steeg 13 procent in prijs en ook allerlei snoep werd duurder door de hoge suikerprijs.

De Consumentenbond bekeek verder wat consumenten kunnen besparen als ze een huismerk en/of budgetmerk kopen in plaats van een A-merk. Consumenten blijken 53 procent goedkoper uit te zijn als ze de voordeligste variant van een product in het mandje leggen. In 2021 was dat 50 procent en in 2018 40 procent.