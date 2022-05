Prijspeiling Consumentenbond: A-merken 10 procent duurder Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

De prijzen van A-merken in de supermarkt zijn in een jaar met 10 procent gestegen, meldt de Consumentenbond. Huismerken gingen met een stijging van 7 procent iets minder hard omhoog. Uit de prijspeiling blijkt dat het vooral tussen december 2021 en maart 2022 hard omhoog ging met de prijzen in de supermarkten.

Dirk het minst duur met A-merken

De Consumentenbond noteerde in april 2022 de prijzen van 175 A-merk producten bij 12 landelijk aanwezige supermarktketens. Supermarkt Dirk is het goedkoopst met A-merken. Die zijn daar 7 procent goedkoper dan gemiddeld. Spar is de duurste; daar zijn A-merken 12 procent duurder.

Uitschieters

De Consumentenbond zag een paar opvallende uitschieters bij de A-merken. Zo steeg Axe Africa Douchegel met 45 procent in prijs. Campina Botergoud Roomboter werd 32 procent duurder, Blue Band Halvarine 31 procent.

In de categorie huismerken viel Jumbo Margarine om in te bakken op, met een prijsverhoging van 47 procent. Dirk Spinazie à la crème steeg met 46 procent in prijs, Coop Mayonaise noteerde een plus van 44 procent.

Groente en fruit flink duurder

Ook groente en fruit werden het afgelopen jaar flink duurder (12 procent). Koplopers zijn komkommers (+34 procent), courgetten (+32 procent) en peren (+29 procent). Appels daalden juist in prijs.

