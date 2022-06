Prijs pakje sigaretten mogelijk naar 40 euro in 2040 Vandaag • leestijd 1 minuten • 219 keer bekeken • bewaren

Het kabinet overweegt om de prijs voor een pakje sigaretten in 2040 naar meer dan 40 euro te verhogen. Dit wordt bevestigd door ingewijden nadat De Telegraaf hierover dat bericht. Dat is veel meer dan de verhoging naar 10 euro, die in het regeerakkoord is afgesproken.

Verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) hoopt zo het aantal rokers met meer vaart terug te brengen.

Percentage rokers terugdringen

De staatssecretaris denkt met de forse prijsverhoging het percentage van mensen die roken (twintig procent) terug te brengen naar zeven procent in 2040. Uiteindelijk is het doel dat maar vijf procent rookt in dat jaar. Bijkomend doel is ook dat er geen rokers meer zijn onder de kinderen die nu opgroeien.

20 euro per pakje in Australië