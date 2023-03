Premies autoverzekering, zorgverzekering én woonverzekering stijgen

Laten we beginnen met de autoverzekering. Volgens prijsvergelijker Independer betalen automobilisten dit jaar ruim 10 procent meer premie dan vorig jaar. Gemiddeld betalen autobezitters dit jaar 912 euro aan premie voor hun autoverzekering, waar dit in 2022 nog 821 euro was.

En ook de WA-beperkt cascoverzekering wordt duurder. Dit jaar betalen automobilisten gemiddeld 728 euro, waar dit vorig jaar nog 663 euro was. Volgens AD.nl zijn de prijsstijgingen te wijten aan de inflatie: "Alles wordt duurder en dat vertaalt zich direct in hogere premies", zo tekent het AD op namens expert Menno Dijks van Independer.

Dit jaar is de zorgpremie met gemiddeld 10 euro gestegen naar een bedrag van zo'n 138 euro per maand. Maar dat wordt de komende jaren fors duurder, is de raming van het CPB. De verwachting is dat de zorgpremie in 2027 maar liefst 175 euro per maand gaat kosten.