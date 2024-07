Premie autoverzekering mede door elektrische auto's fors gestegen Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Automobilisten zien de premie voor de autoverzekering steeds verder stijgen. De gemiddelde maandpremie bedraagt inmiddels 90,38 euro. Dat is een stijging van ruim 9 procent ten opzichte van januari vorig jaar, meldt de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

Een belangrijke reden voor de hogere premies is dat het bedrag dat autoverzekeraars uitkeren aan klanten met schade voor het vierde jaar op rij fors toeneemt. Dit komt doordat er steeds meer elektrische auto's rondrijden, die duurder zijn om verzekeren en te repareren dan een benzineauto.

Op de achtergrond speelt de gestegen inflatie ook nog een rol. Die zorgt ervoor dat de prijzen van auto-onderdelen en van arbeid meestijgen. Deze extra kosten worden ook doorberekend in de premies van de autoverzekering.

Inwoner grote stad het duurst uit

De premie van je autoverzekering hang niet alleen af van de dekking die je kiest, ook de plek waar je woont in Nederland weegt mee.

In de grote steden betalen automobilisten de hoogste premies. Zo kost een WA-verzekering in Den Haag gemiddeld 122,69 euro per maand. Woon je in een kleinere stad buiten de Randstad, zoals Assen? Dan is de maandpremie met 73,43 euro een stuk lager.

"In Den Haag is relatief veel verkeersdrukte, waardoor het risico op schades aan je voertuig groter is. Dit drijft de gemiddelde premie in die provincie op. Verder kijken verzekeraars naar de criminaliteitscijfers in de regio", aldus Geld.nl.

De premieverschillen tussen de provincies zijn groot. Dit jaar betalen inwoners van de provincie Zuid-Holland gemiddeld de hoogste maandpremie (94,49 euro) van het land. Als je in de provincie Friesland woont, is het verzekeren van je auto gemiddeld het goedkoopst (64,22 euro) per maand.