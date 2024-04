Post-COVID klinieken eindelijk een feit: minister Pia Dijkstra geeft groen licht

Academische ziekenhuizen krijgen groen licht van demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra om gespecialiseerde poliklinieken voor patiënten met post-COVID te openen. Dat zegt zij desgevraagd zaterdag 20 april in het programma Kassa (BNNVARA). Dijkstra zegt hierover: "Ik doe een beroep op de academisch centra om hier het voortouw in te nemen en samen met algemene ziekenhuizen, huisartsen en andere betrokken zorgverleners de zorg voor post-COVID patiënten te organiseren."

Op 15 februari stemde een ruime Kamermeerderheid in met de oprichting van speciale behandelcentra voor mensen met post-COVID. Voor 2024 en 2025 is er een budget van 27 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze gespecialiseerde poliklinieken.

Minister Dijkstra wil vaart zetten: "Ik heb gezegd dat we gewoon gaan beginnen. En als we problemen tegenkomen gaan we die onderweg oplossen."

Wel waarschuwt ze: "Als we dit straks voor elkaar hebben, dan zijn er nog heel veel patiënten die niet in de centra terecht kunnen".

Kassa liet in eerdere uitzendingen op indringende wijze zien dat de zorg in Nederland voor de naar schatting 450.000 patiënten met post-COVID ernstig te kort schiet. En het toonde aan dat medische behandelingen voor post-COVID over de grens – zoals in Duitsland en Italië – wél mogelijk zijn.