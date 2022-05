Positieve zelftest? Niet meer naar de GGD

Test je met een zelftest positief op corona? Dan hoef je vanaf vandaag niet meer naar de GGD om te laten checken of je daadwerkelijk besmet bent.

Het ministerie van Volksgezondheid legt de verantwoordelijkheid per 11 april meer bij burgers zelf. Het ministerie benadrukt dat het nog steeds nodig is om in isolatie te gaan bij een positieve zelftest.