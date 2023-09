Populariteit van elektrische auto stagneert bij consumenten

18 sep. 2023 - 16:04

Een andere reden voor mij is, dat ik een auto niet op mijn eigen terrein mag zetten omdat er een grasveldje voor ligt. Ik heb zonnepanelen dus zou een oplaadpunt aan mijn huis kunnen maken. Ik zie het niet zitten om de buurt rond te rijden om de auto ergens op te kunnen laden. Als de plekken bezet zijn moet ik een parkeerplek zoeken. Later nog een keer proberen. Als dat gelukt is moet ik er later weer uit om hem daar weg te halen en opnieuw een parkeerplek te zoeken. Voor mij, naast de kosten, een reden om geen elektrische auto aan te schaffen.