Populaire apps misleiden jou over welke persoonsgegevens ze van je verzamelen

De Mozilla Foundation, een internationale organisatie die onder andere privacy op het internet onderzoekt, heeft de privacystatements van de 40 meest gedownloade apps in de Google Play Store naast hun daadwerkelijke privacybeleid gelegd. De conclusie? 80 procent van de apps vertellen niet de volledige waarheid.

Google’s Data Safety Form

Bijna een jaar geleden publiceerde Google zijn eigen Data Safety Form. De bedoeling van dit document was om het databeleid van apps transparant te maken. En hoewel de Mozilla Foundation niet overenthousiast is over de manier waarop het document is opgesteld, openbaarde Google hiermee wel een hoop informatie over de apps die in zijn Play Store beschikbaar zijn. Vooral dus op het gebied van welke persoonsgegevens deze apps verzamelen.

Het document werkt in een notendop zo: een ontwikkelaar die een app wil aanbieden aan de Play Store, moet een uitgebreide vragenlijst invullen. Daarin moet de ontwikkelaar verklaren welke persoonsgegevens de app gaat verzamelen en met welk doel. Dit kunnen (nogal privacygevoelige) gegevens zijn als: politieke/religieuze overtuiging, seksuele oriëntatie, toegang tot foto’s en video’s, Afspraken in je agenda (inclusief aanwezigen), browsegeschiedenis en nog meer.

40 apps onderzocht

Aan de hand van het aantal wereldwijde downloads koos de Mozilla Foundation de 40 meest populaire apps in de Play Store, waarvan de helft gratis apps en de andere helft betaalde apps zijn. Het privacybeleid van de invididuele apps werd naast de gegevens van het Data Safety Form gelegd.

Vervolgens kregen de apps een waardering: slecht, verbetering nodig en OK. In bijna 80 procent van de apps zaten in ieder geval wat verschillen tussen het beleid dat ze de consument voorschotelen en het beleid dat ze daadwerkelijk uitvoeren.

Slecht

16 van de 40 apps, ofwel 40 procent, kreeg een bijzonder slechte beoordeling. Voor deze apps geldt dat het databeleid op papier te veel verschilt van de manier waarop ze in werkelijkheid met jouw gegevens omgaan. De gratis apps zoals Facebook, Facebook Lite, Snapchat en Twitter vallen op in deze lijst. Maar ook betaalde spelletjes zoals Minecraft en Grand Theft Auto: San Andreas liegen over hun privacybeleid.

Verbetering nodig

15 apps uit het rijtje werden beoordeeld als middelmatig. Bij deze apps constateerde Mozilla een aantal verschillen tussen het beleid en de praktijk op het gebied van persoonsgegevens verzamelen van gebruikers. Apps zoals WhatsApp, Gmail en YouTube vallen op in deze lijst.

OK

Slechts 6 van de 40 onderzochte populaire apps kregen deze positieve beoordeling. In deze gevallen constateerde Mozilla dat er weinig tot geen verschillen waren tussen het privacybeleid en de praktijk. Deze zes apps lijken volgens Mozilla in ieder geval eerlijk en transparant te zijn over welke gegevens ze van je verzamelen. De laatste drie onderzochte apps zijn niet beoordeeld; ofwel omdat ze de vragenlijst niet hebben ingevuld, of zelf geen privacybeleid hebben.

Verantwoord downloaden

Vind jij het belangrijk dat apps eerlijk en transparant zijn over wat ze van je willen weten? Dan is het aan jou om uit te zoeken welke gegevens welke apps van je verzamelen. Maar op deze manier maken de apps het je wel heel ingewikkeld om de juiste informatie te vinden. De Mozilla Foundation is van mening dat de informatie makkelijk te vinden moet zijn voor de gebruiker en dat het uiteraard ook moet kloppen. Daarom zijn ze ook niet erg te spreken over het Data Safety Form van Google.

“Als Google via zijn Data Safety Form dus labels op apps zoals TikTok of Twitter plakken waarop staat dat deze apps geen gegevens met derden delen, dan stoort mij dat”, vertelt Jen Caltrider, projectleider van Mozilla, tegen Consumer Affairs. “Natuurlijk delen TikTok en Twitter jouw gegevens wel met derden, in hun eigen privacybeleid zeggen ze dat. Terwijl ze in het Googledocument zeggen van niet.”

Daarnaast hekelt Mozilla dat de indruk bestaat dat Google zijn handen van het probleem lijkt af te trekken. Uit hun onderzoek is namelijk ook gebleken dat er verder geen enkele controle wordt uitgevoerd door Google of de ingevulde antwoorden van de appontwikkelaars wel kloppen. Er staat namelijk een duidelijk bericht aan deze ontwikkelaars: “Je draagt zelf de verantwoordelijkheid om complete en kloppende antwoorden in te vullen.”

Wat moet je nu doen?

Is het angstzweet je al uitgebroken? Een makkelijke manier om te checken waar een app toegang tot heeft is om de app in kwestie op te zoeken in de Google Play Store. Vervolgens druk je op ‘Over deze app’ en scroll je naar beneden op zoek naar ‘App-machtigingen’. Wanneer je tot slot op ‘meer tonen’ drukt zie je een lijst van machtigingen die deze app op jouw telefoon heeft. Besluit vervolgens voor jezelf of je vrede hebt met deze machtigingen.

Ook heeft Android wat ingebouwde maatregelen waarmee je de mate waarin apps gegevens verzamelen kunt controleren. Bij Instellingen, onder het kopje ‘Privacy’ zul je een knop ‘Rechtenbeheer’ vinden. Wanneer je hierop drukt kun je nog eens een keer gemakkelijk zien welke apps welke rechten hebben. Zit er iets tussen wat je niet bevalt? Dan kun je de app deze rechten ook weer makkelijk ontnemen!

Bron: Mozilla Foundation, Consumer Affairs