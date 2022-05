Politie waarschuwt voor reeks malafide webshops

@HENK@

22 apr. 2022 - 9:55

Ik zal weer wel te naïef en te eenvoudig denken maar ik begrijp het echt niet. De politie waarschuwt, ze weten het dus, waarom DOEN ze dan niet gewoon iets? Want wanneer het NIET waar is zitten ze vreselijk fout want dan beschuldigen ze mensen zonder reden en wanneer het WEL waar is hoeven ze ons niet te waarschuwen maar moeten ze die lieden gewoon oppakken! Het lijkt wel de omgekeerde wereld, "wij weten het, we waarschuwen u en dus is het nu verder aan u om er niet meer te bestellen" ofwel eigenlijk te zot voor woorden!!!