Politie waarschuwt voor diverse malafide webshops

Om te voorkomen dat je wordt opgelicht, kun je gebruikmaken van een online checktool van de politie. Je kunt controleren of er meldingen over een online verkoper zijn gedaan door andere consumenten. Dat kan via deze website van de politie. Gegevens die je kunt invullen zijn de naam (URL) van de website, een e-mailadres, telefoonnummer of rekeningnummer.