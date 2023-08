Politie waarschuwt: "Valse Bijenkorf-webshop is van oplichters" theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 2 minuten • 1994 keer bekeken • bewaren

De politie waarschuwt voor de webshop Salebijenkorf.nl, een webshop van oplichters die doen alsof het een échte Bijenkorf-webshop is. Merkartikelen worden tegen torenhoge kortingen aangeboden, maar klanten krijgen niks geleverd en zijn hun geld kwijt. Het advies is om niks bij deze webshop te kopen.

Dat stelt het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de Nationale Politie. De website heeft de huisstijl van de échte Bijenkorf gekopieerd – zoals in de afbeelding hierboven te zien is in de inzet aan de rechterzijde – en biedt merkkleding aan van merken als Canada Goose, Burberry, Stone Island, Ralph Lauren en Hugo Boss.

Met onrealistisch hoge kortingen worden potentiële kopers gelokt, die na het bestellen uiteraard hun geld kwijt zijn. En dat kan al snel gaan om hoge bedragen van enkele honderden euro's. Voor de duidelijkheid nog even: Salebijenkorf.nl is op geen enkele manier verbonden met de Bijenkorf.

Meerdere meldingen ontvangen

De politie geeft aan meerdere meldingen te hebben ontvangen over deze valse webshop. Na controle en onderzoek is gebleken dat het hier met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat om een malafide webshop.

Daarvoor gelden de volgende argumenten:

Er is aangifte gedaan bij de politie met het verzoek tot strafrechtelijke vervolging;

Op de website wordt geen KvK-nummer vermeld. Dit is wettelijk verplicht;

Op de website wordt geen btw-nummer vermeld;

Op de website wordt geen geldig bezoek- en postadres genoemd;

De website is zeer recent geregistreerd, maar suggereert al langer te bestaan

De website staat inmiddels vermeld in de lijst met malafide handelspartijen op de website www.politie.nl. Daarnaast is er een verzoek verzonden naar de host om passende maatregelen te nemen tegen de website.

Eerder ook een valse 'Bol.com'-website

Misschien is het toeval, misschien ook niet, maar eerder vandaag waarschuwde de politie voor de eveneens malafide webshop Bol-outlet.nl. Deze website is inmiddels uit de lucht en daarom is het minder urgent om voor deze webshop te waarschuwen, maar ook in dit geval ging het om een nepwebshop die pretendeerde onderdeel te zijn van een bekende, bona fide webshop.

In dit specifieke geval ging het echter om een tamelijk amateuristische bedoening: ze gingen niet zo ver om daadwerkelijk het Bol.com-logo te kopiëren, en voor het getrainde oog was het vrij snel duidelijk dat dit niks met de échte Bol.com te maken kon hebben.

Toch is dit misschien iets om even in de gaten te houden: het zou kunnen dat er de komende tijd meer malafide webshops opduiken die bestaande, bekende merknamen misbruiken om de schijn van betrouwbaarheid te wekken.