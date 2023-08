Politie waarschuwt: "Tuinaarde op de deurmat is truc van inbrekers" Vandaag • leestijd 2 minuten • 2632 keer bekeken • bewaren

Tuinaarde op een deurmat van een woning waar is ingebroken © Politie Basisteam IJsselland (via Facebook)

De politie waarschuwt voor een nieuwe truc die door inbrekers wordt toegepast om te controleren of bewoners thuis zijn. Zeker in de vakantieperiode is de kans groot dat mensen voor langere tijd van huis zijn, en dat weet het dievengilde maar al te goed: de zomervakantie is dan ook een geschikte periode voor inbraken. Zie je tuinaarde op je deurmat en/of de dorpel? Dan is het wellicht foute boel.

In de Rotterdamse wijken Zevenkamp en Ommoord is vorige week twee keer ingebroken, zo meldt de Politie Rijnmond-Oost. In een waarschuwing op Facebook valt te lezen dat er in beide gevallen tuinaarde is aangetroffen op de deurmat.

En daar is volgens de politie een goede verklaring voor: "Dit kan gedaan worden om na te gaan of de bewoners op vakantie zijn. Want als je thuis bent, laat je dit niet liggen en maak je het schoon."

Het artikel gaat verder na onderstaaande Facebookpost.

Vergelijkbare trucs met hetzelfde doel

Zo past deze truc in een rijtje van vergelijkbare trucs waar in het verleden voor is gewaarschuwd. Een alternatieve truc is bijvoorbeeld een plakbandje die aan de deur wordt bevestigd of een papiertje dat in de kier tussen de deur en de deurpost wordt gefrummeld. Wordt de deur geopend, dan valt het papiertje weg en laat het plakbandje los, zo is gedachte. En dan weten dieven of er recent mensen door de deur zijn gegaan.

Dezelfde truc kun je ook uithalen met een dun takje of een tandenstoker: plaats deze zó tegen de deur dat ze omvallen als de deur wordt geopend en je kunt inschatten of er mensen thuis zijn.

De truc op zich is dus niet per se nieuw. Deze specifieke variant is dat echter wél, zo weet AD.nl te melden. De krant sprak Esther van de Watering, beleidsadviseur High Crime Impact van de gemeente Rotterdam: "Deze truc is nieuw voor mij."

In de reactiepanelen op Facebook wordt melding gemaakt van een inbraak in de aangrenzende gemeende Capelle aan den IJssel. Ook in dat geval zou aarde op de deurmat zijn aangetroffen. Dit soort trucs zijn lang niet altijd gebonden aan één specifieke plaats of regio, en het zou maar zo kunnen dat inbrekers deze truc ook in andere plaatsen zullen toepassen.

Houd je huis inbraakproof

Een woninginbraak heeft vaak een grote impact. Dat betreft niet eens per se de materiële schade, ook al is dat vanzelfsprekend uitermate vervelend, maar je veiligheidsgevoel wordt ernstig aangetast. Je huis moet immers dé plek zijn waar je je prettig, veilig en comfortabel voelt.

In onderstaande artikel lees je een aantal tips om je woning inbraakproof te houden. Nuttig als je langere tijd op vakantie gaat, maar ook in het geval van korte afwezigheid kan het geen kwaad om dit eens te lezen. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en gelegenheid maakt de dief.