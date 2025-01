Politie: "Enorme stijging van oplichting 70-plussers door nepagenten" Vandaag • leestijd 2 minuten • 2427 keer bekeken • bewaren

Het fenomeen 'oplichting door nepagenten' is niet nieuw, maar heeft vorig jaar wél een explosieve stijging doorgemaakt, zo meldt de politie. Vooral 70-plussers zijn slachtoffer. In 2023 ging het om 544 gerapporteerde incidenten, vorig jaar werd er 8329 keer melding gemaakt van deze oplichtingstruc. Dat is ruim vijftien keer zoveel als over heel 2023.

Nepagenten die geld, sieraden, bankpassen, creditcards en/of andere waardevolle bezittingen 'veilig komen stellen', oftewel stelen. Vrijwel altijd na een alarmerend belletje vooraf. Dat is – kort samengevat – hoe nepagenten veelal oudere mensen bestelen van hun bezittingen.

Sybren van der Velden Walda is landelijk projectleider Senioren en Veiligheid bij de politie. Hij spreekt van een groot probleem en geeft daarbij aan dat slachtoffers van deze vorm van oplichting diep geraakt worden.

Van der Velden Walda: "Nepagenten maken misbruik van het vertrouwen dat mensen hebben in de politie. Dat zorgt niet alleen voor materiële schade en schrijnende gevallen van kwetsbare slachtoffers die al hun waardevolle bezittingen zijn kwijtgeraakt, maar ook voor verlies van vertrouwen in ons als organisatie. Dat is onacceptabel."

Meer aanhoudingen, maar ook véél meer incidenten

In 2023 zijn er 132 nepagenten aangehouden. Vorig jaar werden 357 verdachte nepagenten en/of handlangers in de boeien geslagen. De stijging van het aantal aanhoudingen wordt door de politie gepresenteerd als goed nieuws, en uiteraard is elke aanhouding meer dan welkom.

Projectleider Van der Velden Walda zegt: "We hebben over heel 2024 meer dan dubbel zoveel verdachten aangehouden dan het jaar daarvoor. De stijging van het aantal aanhoudingen is een goed teken."

Van der Velden Walda vervolgt: "We hebben al loopjongens op heterdaad aangehouden dankzij snelle meldingen van alerte slachtoffers. Zo zijn we ook terechtgekomen bij locaties van waaruit de telefoontjes worden gepleegd. Dat zijn een soort callcenters. We zetten belangrijke stappen, maar we willen ook de organisatoren achter deze criminele netwerken aanpakken. Daar zetten we vol op in."

Toch valt er wel iets op af te dingen. De toename van het aantal meldingen is namelijk vele malen groter dan de toename van het aantal aanhoudingen.

Politie roept op: "Blijf het vooral melden!"

De politie roept slachtoffers en hun omgeving op om altijd melding te doen, en wel onder het motto "Je bent een held als je het vertelt."

Schaamte speelt daarbij een rol. "Veel mensen schamen zich dat ze erin zijn getrapt, maar elke melding helpt ons het probleem beter in kaart te brengen en aan te pakken", benadrukt Van der Velden Walda.

Kinderen en kleinkinderen kunnen een belangrijke rol spelen om te helpen dit verschijnsel de kop in te drukken. Bijvoorbeeld door ouderen te waarschuwen en waar nodig te ondersteunen.

De politie blijft benadrukken dat agenten nooit aan de deur komen om spullen op te halen. "Als je wordt gebeld door iemand die zich voordoet als politie, geef dan nooit spullen mee. Bel bij twijfel direct 112. Ook als je een afspraak hebt gemaakt en dan beseft dat het niet klopt. Dat vergroot onze heterdaadkracht."