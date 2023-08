Politie: "Burgernet is vanaf 1 september alléén als app beschikbaar" Vandaag • leestijd 2 minuten • 3239 keer bekeken • bewaren

Burgernet, het samenwerkingsverband tussen de politie, gemeentes en burgers waarmee snel en efficiënt informatie kan worden uitgewisseld in verband met onder meer diefstal, inbraak en vermissingen, is per 1 september 2023 alléén nog toegankelijk via de Burgernet-app. Er komt een einde aan sms'jes en spraakberichten.

Dit was al in mei van dit jaar bekend, maar nu de datum van 1 september in zicht komt, worden deelnemers er nogmaals aan herinnerd. De politie geeft aan dat circa 200.000 mensen de Burgernet-app hebben gedownload sinds de aankondiging van afgelopen mei.

Op 31 augustus ontvangen deelnemers één laatste sms met een bedankje en de herhaalde oproep om de Burgernet-app te downloaden.

Politie: "App biedt veel meer mogelijkheden"

Belangrijkste reden voor de overstap is dat een app in technisch opzicht veel meer mogelijkheden biedt dan een sms of een spraakbericht. Zo kunnen gebruikers met de app afbeeldingen uploaden naar de meldkamer en hebben centralisten meer ruimte om beschrijvingen en/of signalementen duidelijk te beschrijven.

De app biedt daarnaast de optie om berichten gericht naar mensen in een specifieke geografische locatie te sturen. Het idee is dat informatie zo sneller terechtkomt bij mensen die in de buurt wonen van de locatie waar een melding betrekking op heeft, en andersom. Daar moeten gebruikers wel toestemming voor geven. Wie dat liever niet doet, kan er ook voor kiezen om één vaste locatie op te geven.

Burgernet: "Privacy is gewaarborgd"

Deelnemers aan Burgernet hoeven zich niet te registreren bij gebruik van de app. Daarom zou de privacy van gebruikers volgens Burgernet goed zijn gewaarborgd.

Om te bepalen of een bericht, oproep of melding relevant kan zijn voor gebruikers, wordt gebruik gemaakt van de locatiegegevens van het toestel. Deze gegevens worden echter niet opgeslagen of doorgestuurd naar de politie.

Daarnaast biedt de app meer mogelijkheden om oproepen via sociale media of WhatsApp te delen. In theorie zou dat het potentiële bereik aanzienlijk moeten vergroten, wat logischerwijs zou moeten resulteren in een hogere mate van succes.

Anderzijds geldt dat mensen zonder smartphone – of mensen die uit principiële (of andere) bezwaren de app niet willen gebruiken – per 1 september niet langer deel kunnen nemen, aangezien er een einde komt aan de sms'jes en spraakoproepen.

Een eerdere aankondiging van de politie over het aanstaande einde van Burgernet in de huidige vorm.

Bron: Politie Nederland / Security.nl