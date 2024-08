Polis zoek? Zo vind je de uitvaartverzekering van jezelf of een dierbare Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Je kunt om uiteenlopende redenen de gegevens die horen bij een uitvaartpolis kwijtraken. Of je komt voor de vraag te staan: had een dierbaar persoon die pas is overleden een uitvaartverzekering? Op zo'n moment begint een speurtocht. Hoe pak je deze het beste aan?

Nederlanders staan bekend als een goed verzekerd volkje. Ook als het gaat om het verzorgen van de eigen uitvaart. Ruim twee derde van de volwassenen heeft een uitvaartverzekering afgesloten. Vaak voor een bedrag tussen de 5.000 en 10.000 euro.

Tegelijkertijd weten steeds meer mensen niet meer bij welke verzekeraar zij hun uitvaartverzekering hebben afgesloten, omdat dit vaak in een grijs verleden al is gedaan. Ook van een dierbare is soms niet bekend hoe hij of zij dit had geregeld.

Had de overledene een verzekering?

Als je niet weet of een overleden persoon in je omgeving een uitvaartverzekering had afgesloten, kun je een aantal dingen doen om duidelijkheid te krijgen.

- Kijk in de papieren van de overledene of er brieven of andere correspondentie zijn te vinden die wijzen op een uitvaartverzekering. Zijn er enveloppen met polissen of andere post?

- Een uitvaartpolis kan al lang geleden een keer zijn afgesloten. Zoek dus ook tussen oudere papieren. Het kan voorkomen dat een uitvaartverzekeraar niet meer bestaat, of later is overgenomen. Voor de polis geldt dan wellicht ook dat deze is overgenomen door een nieuwe maatschappij.

Op deze webpagina staat een lijst met namen van oude verzekeringsmaatschappijen met daarbij vermeld wie nu de verantwoordelijke verzekeraar is. Let hierbij op: de naam Ardenta is sinds vorig jaar gewijzigd in a.s.r.. Neem met de nieuwe maatschappij contact op, mocht je bijvoorbeeld een polisnummer of oud polisblad hebben.

Zoek je een uitvaartpolis? Je bent niet de enige Duizenden mensen startten een zoektocht Een groeiend aantal Nederlanders weet niet precies bij welke verzekeraar hun eigen uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering of die van een dierbare die is overleden, is ondergebracht.



Het betreft dan vaak uitvaartpolissen die al tientallen jaren geleden zijn afgesloten. De opgebouwde waarde van deze oude verzekeringen kan variëren van een enkele tientjes tot wel duizenden euro's.



Dat steeds meer mensen een polis zoeken, blijkt uit het groeiend aantal aanvragen voor het opsporen van een verloren levensverzekering. Het Verbond van Verzekeraars ontving vorig jaar 12.664 aanvragen van zowel nabestaanden als levenden. Dit aantal was al een stuk hoger dan in 2022, toen er 10.219 aanvragen waren. In 2017 betrof het aantal geregistreerde aanvragen nog ‘slechts’ 2.646.



Oude polis niet toereikend?



Verzekeringsexpert Koen Kuijper raadt mensen met een, al dan niet teruggevonden, oude uitvaartverzekering aan om deze tegen het licht te houden. "De kans is groot dat de uitkering van de polis al lang niet meer toereikend is om de uitvaart te bekostigen. Het kan dan raadzaam zijn om extra uitvaartdekking af te sluiten bij een nieuwe verzekeraar.”

Verzekeraars bieden een zoekservice

- Loop je vast in de zoektocht naar een uitvaartverzekering? Dan kun je ook nog een beroep doen op een speciale zoekservice van het Verbond van Verzekeraars. Ook als je geen naam (meer) weet van een uitvaartverzekering of eraan twijfelt of er überhaupt een polis is of niet, kun je hier gebruik van maken.

Via de online zoekservice kun je als nabestaande een aanvraag indienen. Deze wordt naar alle deelnemende levensverzekeraars doorgestuurd. Wordt zo een polis gevonden? Dan kun je mogelijk nog gebruik maken van niet-opgeëiste verzekeringstegoeden, afhankelijk van de polisvoorwaarden.

Let wel: het afwikkelen van een zoekopdracht via de zoekservice kan maanden duren. Bij het regelen van de uitvaart heb je dan nog geen zekerheid of er een uitvaartpolis is waaruit de kosten vergoed worden. Slaagt de zoekopdracht via de zoekservice en wordt na de uitvaart een polis gevonden? Afhankelijk van de polisvoorwaarden kunnen de kosten van een uitvaart tot vijf jaar na de uitvaart worden verhaald op de uitvaartverzekering.

Klik hier om naar de zoekservice te gaan en om er meer over te lezen. Klik op de button Polis zoeken om direct een zoekaanvraag te starten.

Ben je nou zelf in de loop der tijd een verzekeringspolis kwijtgeraakt, dan kun je ook gebruikmaken van deze zoekservice om een poging te doen om een eigen verzekering te traceren.

Bronnen: Verbond van Verzekeraars, Uitvaartverzekering.nl