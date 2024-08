Pmd-afval netjes scheiden? In steeds meer gemeenten hoeft dat niet meer theme-icon Duurzaam leven • Vandaag • leestijd 2 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Wat hebben de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag met elkaar gemeen? In deze regio’s hoeven inwoners het plastic afval niet meer te scheiden. De gemeenten kiezen voor ‘nascheiding’. Daarbij wordt het plastic afval achteraf in de fabriek gesorteerd. En steeds meer andere gemeenten gaan hierin mee. Wat is er aan de hand?

Het nascheiden waar gemeenten op overstappen, geldt specifiek voor pmd-afval. Pmd staat voor Plastic, Metaal en Drankkartons.

Kiest je gemeente ervoor om het achteraf in de fabriek na te scheiden? Dan betekent het niet dat alles zomaar in de restcontainer kan worden weggegooien. Het is namelijk voor de afvalbedrijven nog niet mogelijk om gft, papier, karton en glas uit de afvalberg te sorteren.

Bronscheiden

Hoe het huisafval verwerkt wordt, mogen de regio’s zelf bepalen. Gemeenten kunnen kiezen tussen twee manieren voor het scheiden van afval. In de meeste gemeenten wordt er gekozen voor bronscheiden. Bij bronscheiding lever je pmd-afval gescheiden in.

Veel gescheiden pmd-huisvuil wordt verbrand

Van burgers wordt gevraagd om goed na te gaan of iets bij het pmd hoort of niet. Dat werkt soms verwarrend. Als pmd-afval van huishoudens te vervuild is, kan het niet worden hergebruikt. Om die reden wordt 10 procent van het gescheiden pmd-huisvuil afgekeurd, waarna het alsnog in de verbrandingsovens terechtkomt.

Nascheiden: ‘alles’ bij het restafval

Tegenwoordig kiezen steeds meer gemeenten voor het achteraf scheiden. Daarbij mag het pmd-afval in de restcontainer en wordt dan achteraf in de afvalverwerkingsfabriek gesorteerd. Dit kan handig zijn in dichtbevolkte steden of flatgebouwen waar minder ruimte is. Amsterdammers hoeven sinds 2021 niet meer na te gaan wat pmd is.

Amsterdam positief over nascheiden

De gemeente Amsterdam laat in een reactie weten positief te zijn over het nascheiden. “Machines doen dit namelijk secuurder dan bewoners. Nascheiden levert meer resultaat op in het scheiden van pmd-afval. Een bijkomend voordeel voor bewoners is dat zij dit gescheiden inzamelen niet meer hoeven te doen”

Zeker weten of iets in de pmd-zak of bij het restafval thuishoort? Raadpleeg de afvalwijzer van Milieu Centraal.