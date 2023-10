Pleidooi Kamer: maak stallen fiets NS-station eerste 24 uur gratis

Op dit moment is het voor fietsers al op verschillende NS-stations mogelijk om hun fiets 24 uur gratis te stallen. “De fiets is in veel gevallen onderdeel van de eerste of laatste kilometers van een treinreis”, schrijven de initiatiefnemers. Daarom volstaat het volgens hen niet dat er vanuit de overheid alleen afspraken zijn gemaakt met de NS over de mogelijkheid om de fiets kwijt te kunnen, maar moet ook worden vastgelegd dat de kosten de eerste 24 uur niet voor de reiziger zijn.