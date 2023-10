Plastictaks bereikt niet het juiste doel: Tweede Kamer wil ermee stoppen

18 okt. 2023 - 13:21

Inderdaad een belachelijk verzinsel uit de koker van een belachelijke bewindsvrouw... hoe verzinnen ze zoiets..komt ie..als voorbeeld....maaltijdsalades van 3.99 euro bij de supermarkt met de L...grote bakken..op de bon ( neemt 2cm kassarol in beslag) rekenen ze 0.01 cent voor de grote plastic bak..( zo'n beetje de grootste plasticbakverpakking in de supermarkt) als ze dit over de grens vernemen liggen ze toch in een gigantische deuk !!!! Stelletje onzinbedenkers, daar in Den haag..

