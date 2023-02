Plannen huurtoeslag gewijzigd: meeste huurders krijgen minder geld Gisteren • leestijd 3 minuten • 757 keer bekeken • bewaren

Links: Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting / Rechts: Willekeurige sociale woningbouw in Utrecht © Roel Wijnants (portret Hugo de Jonge)

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) presenteert nieuwe plannen voor de huurtoeslag. Dit naar aanleiding van de kritiek dat veel huurders er in een eerder wetsvoorstel fors op achteruit zouden gaan. Maar ook in de nieuwe plannen krijgen de meeste huurders minder toeslag: deze huurders leveren gemiddeld 10 euro in per maand.

De kritiek op de eerste versie van de plannen was niet mals, en niet zonder reden: de meeste huurders zouden er maandelijks bijna 100 euro op achteruitgaan.

Dat lijkt in het nieuwe concept van de baan. In de nieuwe plannen blijft het daarnaast ook gewoon de bedoeling dat óók huurders in de vrije sector gebruik kunnen maken van huurtoeslag.

Fictieve 'normhuur' van 520 euro geschrapt

Aanvankelijk zou er in de nieuwe huurtoeslagplannen worden gewerkt met een fictieve 'normhuur' van 520 euro per maand.

Voor huurders die maandelijks een hogere huur betalen, betekent dat een financiële achteruitgang, want de huurtoeslag zou alléén worden uitgekeerd over het bedrag van 520 euro.

Op dat plan kwam dan ook harde kritiek van onder meer de Raad van State. Het belangrijkste argument was dat huurders uit "een financieel kwetsbare groep" er financieel behoorlijk op achteruit zouden gaan als deze plannen doorgang zouden vinden. En huurtoeslag is per definitie bedoeld voor mensen met lage inkomens die de huur anders niet op kunnen brengen.

Alleen huurtoeslag over kale huurprijs

In de nieuwe opzet wordt de regeling iets eenvoudiger. Huurders krijgen volgens het plan alleen huurtoeslag over de kale huurprijs, niet over aanvullende kosten zoals servicekosten.

Meer huurders gaan er financieel op achteruit

De nieuwe plannen zijn financieel nadelig voor circa tweederde van de groep mensen die huurtoeslag ontvangt. Volgens de NOS gaan ruim 1 miljoen van in totaal 1,5 miljoen mensen die huurtoeslag ontvangen er financieel op achteruit, gemiddeld met 10 euro per maand.

In het eerste wetsvoorstel zouden 290.000 huishoudens die huurtoeslag ontvangen er financieel op achteruit gaan. Maar dat zou wél gaan om aanzienlijk hogere bedragen, gemiddeld namelijk zo'n 100 euro per maand.

Maximale huurgrens loslaten, ook huurtoeslag in vrije sector

Voor huurders die zijn aangewezen op – vaak dure – particuliere huurwoningen in de vrije sector, gaat er mogelijk ook iets veranderen. De maximale huurgrens voor huurtoeslag – momenteel 800 euro kale huur plus servicekosten – wordt namelijk losgelaten. Dat zou betekenen dat er voortaan alléén naar de hoogte van het inkomen wordt gekeken om te bepalen of iemand recht heeft op huurtoeslag.

Als huurders in deze groep (tijdelijk) een laag inkomen hebben, maar de hoge huur wél moet blijven ophoesten, komen ook zij voortaan in aanmerking voor huurtoeslag. Dat zou volgens minister De Jonge gelden voor zo'n 116.000 mensen, die er gemiddeld 172 euro per maand op vooruit zouden gaan.

Leeftijdsgrens verlaagd

Ander onderdeel van de plannen is het verlagen van de leeftijdsgrens. Momenteel moet je 23 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Om dit in lijn te brengen met andere leeftijdsgrenzen bij regelingen zoals het wettelijk minimumloon, is het de bedoeling om de leeftijdsgrens voor het ontvangen van huurtoeslag te verlagen naar 21 jaar.

De wet moet in 2024 van kracht worden met een beoogde overgangsperiode van vijf jaar. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten akkoord gaan met de plannen.