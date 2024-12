'Pinnen met chip als olievlek over Nederland' 14-07-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Om consumenten en winkeliers te laten wennen aan het zogenoemde nieuwe pinnen - met EMV-chip in plaats van magneetstrip - worden dit jaar proefprojecten met het nieuwe betaalsysteem gestart. ,,Daarna zou EMV zich via een olievlekwerking verder over Nederland moeten verspreiden''.

Dat heeft demissionair minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Volgend jaar moet de hele betaalmarkt zijn aangepast aan de Europese standaard: de EMV-chip. Vanaf 2012 kunnen consumenten niet meer betalen met PIN. Met het nieuwe systeem halen mensen hun betaalpas niet meer door een sleuf, maar moet deze met de chip in de apparatuur worden gestoken. De pincode, die meeverhuist met een klant, blijft bestaan. De EMV-chip zou minder fraudegevoelig zijn dan de magneetstrip. In juni is het eerste proefproject met het nieuwe pinnen begonnen op het Gelderlandplein in Amsterdam. Dit winkelcentrum is uitgekozen, omdat er zowel kleine ondernemers zitten als het grootwinkelbedrijf. Met de kennis die wordt opgedaan op het Gelderlandplein, worden proeven gestart in de winkelcentra Leidsenhage in Leidschendam-Voorburg, Stadshart Amstelveen en Maxim in Muiden. Bron: ANP