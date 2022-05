Philips zet nog 165 miljoen opzij voor terugroepactie apneu-apparaten

De beademingsapparaten van Philips bevatten een isolatieschuim dat kan verbrokkelen, hierdoor kan het een gevaar zijn voor gebruikers. Ook kan het isolatiemateriaal een giftige stof afgeven als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen.

De afgelopen tijd kwamen 300.000 apparaten in aanmerking voor herstel. Veel daarvan kwamen uit de Verenigde Staten. Hier leverden Phillips de apparaten vaak via andere partijen en had dus minder zicht op de machines.