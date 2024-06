Petitie tegen opgevoerde fatbikes, Kamer wil minimumleeftijd

Via een petitie roepen zo’n vijftig gemeenten en meerdere organisaties de Tweede Kamer op om iets te doen aan de opgevoerde fatbikes. Zij vinden dat opgevoerde fatbikes op steeds meer plekken voor onveilige situaties in het verkeer zorgen. Een meerderheid van de Tweede Kamer zegt het invoeren van een minimumleeftijd verstandig te vinden.

De wethouders van onder andere Amersfoort, Amsterdam en Haarlem, artsen en vertegenwoordigers van de Fietsbond hebben in Den Haag de petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De petitie is ook ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL, Artsen Voor Veilig Fietsen en Fonds Slachtofferhulp.

Dit zal dan waarschijnlijk wel voor alle elektrische fietsen moeten gelden, omdat het juridisch gezien moeilijk is om onderscheid te maken tussen fatbikes en andere elektrische fietsen.

De opstellers van de petitie baseren zich op recente cijfers van VeiligheidNL waaruit blijkt dat het in meer dan de helft van de slachtoffers van ongelukken met fatbikes gaat om kinderen tussen de 10 en 14 jaar en dat een kwart met hersenletsel op de spoedeisende hulp belandt. “Deze cijfers maken weer pijnlijk duidelijk dat er echt snel maatregelen moeten komen om kinderen en alle medeweggebruikers te beschermen tegen deze risico’s”, aldus de opstellers van de petitie.

Naast gemeenten en organisaties, sluiten ook fabrikanten zich bij de petitie. Brekr, Phatfour en Knaap kunnen zich vinden in het verhogen van de minimumleeftijd. “Ook wij willen geen ongelukken met ons product”, zegt medeoprichter van Brekr Niels Willems. “Veiligheid gaat boven de verkoop. En bovendien krijgt de fatbike op deze manier een verkeerd imago.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat weten dat het niet te voorkomen is dat illegale fatbikes in Nederland worden verkocht, als deze worden aangeboden via internet. De inspectie geeft aan “scherp” te blijven op de verkoop van deze opgevoerde fietsen, die voornamelijk uit China komen. ANP