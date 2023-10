Personeel gezocht: schoonmaak- en hoveniersbedrijven zitten klem

20 okt. 2023 - 18:23

Ik vind het niks gek. Rotwerk, slecht betaald en je wordt nog als een hond behandeld ook in de schoonmaak. Zowel door het bedrijf zelf als door de klanten die daar komen. Toen ik, destijds nét in de WW, zo stom was om toch te gaan poetsen, sprak ik eens iemand aan die de rommel zo voor mijn neus op de grond liet vallen i.p.v. in de prullenbak. Ik was er nu toch en had dan maar moeten studeren! Dat héb ik (HBO), maar het leven is niet altijd zo maakbaar als we graag geloven. Ook dacht ik er goed aan te doen (cv-technisch) bezig te blijven. Nou, niet dus. I.p.v. mijn motivatie om te werken sprong vanaf toen vooral eruit dat ik ook 6 maanden seizoenswerk in de schoonmaak had gedaan. Aarchh!

