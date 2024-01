Doorverkoop concertkaarten van Ticketmaster is niet altijd mogelijk theme-icon Geld • 20-01-2024 • leestijd 3 minuten • 2273 keer bekeken • bewaren

Concertkaartenverkoper Ticketmaster heeft kopers niet goed voorgelicht over doorverkoop van concertkaartjes en heeft daarmee mogelijk in strijd met de wet gehandeld. Dat meldt het televisieprogramma Kassa. Ticketmaster stelt bij aankoop dat tickets kunnen worden doorverkocht, maar dit bleek bij bepaalde concerten niet mogelijk. Fans kochten daardoor makkelijker kaartjes in de veronderstelling ze altijd weer te kunnen door verkopen. Ticketmaster zegt nu alle communicatie over doorverkoop aan te passen.

Honderden kopers zijn de dupe van verkeerde voorlichting doorverkoop

Ten minste honderden, maar mogelijk duizenden concertgangers, hebben kaartjes gekocht voor concerten als van Bruce Springsteen op basis van onjuiste informatie. En dat mag niet. Het consumentenrecht stelt dat kopers bij online aankopen altijd duidelijk vooraf moeten worden voorgelicht over alle voorwaarden die aan die aankoop verbonden zijn, zo onderstreept de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De volledige toelichting van de ACM luidt als volgt: "De volledige reactie van de toezichthouder luidt: In zijn algemeenheid geldt, dat het bij online aankopen van belang is dat je op het moment van je aankoopbeslissing geïnformeerd bent over alle voorwaarden die verbonden zijn aan de aankoop. Daarmee ben je dan in staat om een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Als je over belangrijke zaken niet goed of niet voldoende bent geïnformeerd, kan dat een reden zijn om je aankoop te ontbinden."

Volgens de website van Ticketmaster zouden concertkaartjes gemakkelijk door te verkopen zijn via hun eigen platform. Na aankoop bleek dat echter niet altijd te kunnen.Kopers van zogeheten mobile only tickets zagen op de website van Ticketmaster dat dit type kaartje gemakkelijk en veilig door te verkopen was via de Ticketmaster-app. Na aankoop van de kaartjes bleek deze functie echter voor sommige concerten te zijn uitgeschakeld door Ticketmaster.

Fans blijven zitten met dure kaartjes

Gevolg is dat fans met dure kaartjes blijven zitten waarvan zij dachten deze weer via Ticketmaster aan iemand anders kwijt te kunnen. Deze mobile only tickets kunnen ook niet via doorverkoopplatform Ticketswap worden verkocht omdat de kaartjes niet als PDF gedownload kunnen worden, maar alleen een QR-code in de Ticketmaster-app toegang biedt tot het betreffende evenement.

Ticketmaster gaat de informatie over dit type kaartjes nu aanpassen, zodat voor consumenten duidelijk is welke voorwaarden er voor doorverkoop gelden. Een woordvoerder van Ticketmaster zegt: “Wij zullen alle teksten op onze website en in de communicatie met fans herzien omtrent doorverkoop om ervoor te zorgen dat deze zo duidelijk mogelijk is voor fans.”

Ticketmaster wil niet inhoudelijk reageren

De concertkaartenverkoper wil niet inhoudelijk reageren op de vragen van Kassa, maar stuurt een schriftelijke reactie. Hier lees je de volledige reactie van Ticketmaster.

Een woordvoerder van Ticketmaster: "Ticketmaster Doorverkoop biedt Nederlandse fans een veilige, eenvoudige en zekere manier om tickets door te verkopen en te kopen met het vertrouwen dat hun ticket geldig is en ze naar binnen krijgt. Voor een beperkt aantal evenementen is doorverkoop op verzoek van de artiest niet beschikbaar via Ticketmaster. Fans kunnen hun tickets desgewenst via andere platforms verkopen."

Aanvullende informatie staat in onderstaande document (.pdf).

Tegenstrijdige voorwaarden

Techdeskundige en jurist Danny Mekić reageert in de studio. Mekić benadrukt dat als er in het geval van een online aankoop tegenstrijdige voorwaarden zijn, de meest gunstige voorwaarde voor de consument geldt. In theorie zouden mensen die een concertkaartje hebben gekocht onder de voorwaarde dat deze weer te verkopen is via de Ticketmaster-app, hun geld terug kunnen vragen als dit achteraf niet het geval blijkt.

Volgens Mekić is dit ook een zaak voor de Autoriteit Consument & Markt om te onderzoeken, en consumenten die hier mee te maken hebben kunnen daar een melding doen.