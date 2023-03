Patiëntenfederatie: check ieder jaar of patiënt medicatie nog wel nodig heeft

Uit een onderzoek van Patientenfederatie Nederland is gebleken dat ongeveer een op de zes permanente medicijngebruikers in Nederland nauwelijks tot geen contact heeft met een zorgverlener over dat gebruik. Het onderzoek is gebaseerd op de bevindingen van bijna 9000 mensen. De Patiëntenfederatie vindt dat artsen en apothekers veel alerter moeten zijn op het contact met medicijngebruikers.