Per 1 juli vallen influencers ook onder de Mediawet Vandaag

Per 1 juli gelden er strengere regels op social media platforms voor vloggers en influencers op platforms als YouTube, Instagram of TikTok. Vanaf deze datum vallen ook zij onder de Mediawet, meldt het Commissariaat voor de Media. Het moet dan duidelijker zijn of een product tegen betaling in beeld is gebracht.

Ook mag speelgoed niet meer uitgebreid worden aangeprezen in bijvoorbeeld ‘unboxing video’s’. Daarin worden producten uitgepakt en vaak langdurig enthousiast besproken.

Reclame of geen reclame

Het is niet verboden om enthousiast te zijn over een product, maar zodra daarvoor wordt betaald is het reclame of productplaatsing. Influencers die gesponsord worden, bijvoorbeeld door middel van een camera of kleding die zij krijgen voor hun video zonder dat zij die aanprijzen, moeten hier ook duidelijk over zijn.

Het is verboden om medische producten te sponsoren en content dat nieuws bevat of politieke informatie mag nooit gesponsord zijn, aldus het Commissariaat.

Aanmelden bij Commissariaat

De regels gelden straks voor alle videomakers met meer dan 500.000 volgers.

Zij moeten zich registreren bij het Commissariaat en op hun account informatie vermelden over hun onderneming. Ook moeten zij daar vermelden dat zij onder toezicht staan. Volgens een woordvoerder gaat het om "enkele honderden" in Nederland. Het is waarschijnlijk dat op termijn ook video-uploaders met minder volgers zich moeten registreren. Het Commissariaat gaat "risicogericht toezicht houden", aldus de woordvoerder. ANP/ACM