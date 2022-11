Pensioenwet kan worden aangepast in aanloop naar nieuw stelsel

theme-icon Boven 65

Minister Carola Schouten zegt dat de pensioenwet in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel nog kan worden aangepast, mits deze wordt aangenomen door de Tweede Kamer. In de Kamer leven nog grote zorgen over de wet, vooral vanwege de grote onzekerheden. Toch wil Schouten pensioenfondsen en andere betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid geven.

Er moeten voor het einde van het jaar namelijk keuzes gemaakt worden. "Door fondsen, maar ook door ons", houdt Schouten de Kamer voor. Als we die zekerheden niet kunnen geven, zullen daar ook best lastige keuzes uit komen.

Het is aan de bewindsvrouw om genoeg partijen over de streep te trekken en zichzelf zo van genoeg steun voor de veelbesproken wet te verzekeren. Oppositiepartijen zijn huiverig. Ze willen wachten op nieuwe scenario's waar een commissie aan werkt. Publicatie hiervan wordt steeds uitgesteld, en Schouten gaat er inmiddels vanuit dat de scenario's op zijn vroegst pas volgende maand komen.

Volgens de minister is het niet nodig om erop te wachten. "Als we nog onvoorziene effecten zien die we niet willen hebben, dan kunnen aanpassingen worden gedaan in deze wet", geeft ze aan. Het hoeft ook niet zo te zijn "dat wij vanuit het kabinet en u vanuit de Kamer tijdens de transitie op onze handen blijven zitten". Integendeel, zegt Schouten: "Juist bij een grote stelselwijziging als deze is het van belang de vinger aan de pols te houden."

Donderdag debatteert Schouten opnieuw urenlang met de pensioenwoordvoerders van partijen, en het is nog maar de vraag of dat het slotakkoord is van de wetsbespreking in de Tweede Kamer. Schouten probeert de partijen ervan te overtuigen dat er snel een besluit moet vallen over de nieuwe wet, en dat dit tegelijkertijd niet betekent dat alles definitief is. "We zullen onderweg ook zaken tegenkomen die we ons niet van te voren hadden gerealiseerd."

Invoering van de wet is al met een half jaar uitgesteld, naar 1 juli volgend jaar. Dan hebben fondsen nog 3,5 jaar om over te stappen naar het nieuwe stelsel. Maar dat vooruitzicht heeft nu al invloed op de fondsen, aldus Schouten. Later moet ook de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

Ze gaf wel toe dat ook het nieuwe stelsel niet perfect is. "Het is ook niet dat wat nu voorligt het meest briljante is dat je ooit zou kunnen bedenken." Maar het oude stelsel is niet meer houdbaar, benadrukt de bewindsvrouw. ANP

