Pensioenfondsen op eentje na weer in de lift

Pensioenfondsen lijken de wind weer in de zeilen te hebben. De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat 159 van de 160 aangesloten pensioenfondsen een positief vooruitzicht hebben in hun herstelplannen die voor 1 april zijn ingediend.

Hoewel DNB niet benoemt welk fonds niet aan de voorwaarden voldoet, is bekend dat het Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen eerder een mededeling gaf aan haar deelnemers dat de pensioenen lager zouden uitvallen. De reden is dat de dekkingsgraad van 87,5 procent niet voldoende is om op tijd de “schade” te herstellen.

Voorwaarden

Voor dit jaar konden bij de herstelplannen rekening worden gehouden met een vrijstelling, waardoor een dekkingsgraad boven 90 procent betekent dat fondsen mogen kiezen voor een verlengde hersteltermijn: twaalf jaar in plaats van tien jaar.

Bij een dekkingsgraad vanaf 110 procent is zelfs een verhoging van de pensioenen weer mogelijk, aldus DNB. Om dit te bereiken gaan de meeste pensioenfondsen uit van het maximale rendement waarmee mag worden gerekend. Zodoende stijgt de dekkingsgraad al 40 procent in de komende tien jaar.

Netto groei

Toch neemt de dekkingsgraad ook op bepaalde vlakken af: zo gaat 8 procent verloren doordat fondsen hun deelnemers meer gaan uitkeren middels indexering en zal de lagere inleg van deelnemers nog eens 11 procent verdampen. Desondanks zal onderaan de streep een stijging te zien zijn van 21 procent. ANP