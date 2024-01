Pensioenfederatie: pensioenen verhogen lukt niet alle pensioenfondsen

13 dec. 2023 - 11:08

Hallo, "Toch zie je bij een flink aantal fondsen dat de pensioenen in 2024 niet omhooggaan, omdat de prijsstijging over de door hen gehanteerde periode van twaalf maanden gelijk is aan nul of zelfs negatief" Hier in de winkel is de jus'd orange bijna 80 cent duurder dan vorig jaar op dezelfde datum! Van 1,60 naar 2,38 euro. En de huur is hoger, het gas in nieuwe contract is duurder, gelijk aan die van electra. Brood is duurder, noem mij 1 ding wat goedkoper is!! En dan hebben we het over primaire behoeften! 1 primaire behoefte die goedkoper is dan vorig jaar en je hoort mij voorlopig niet weer. Woest wordt ik van dit gelieg!! Jaren betaald, de laatste 10 jaar op 0%, vorig jaar er iets bij en nu weer niets??

2 Reacties