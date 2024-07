Peiling: Veel mensen nog niet bekend met veranderingen eigen pensioen theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 999 keer bekeken • bewaren

Veel mensen zijn nog niet bekend met de veranderingen die eraan komen voor hun pensioen. Dat blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt op een nieuw stelsel. Ruim een op de vijf mensen die het Nibud ondervroeg, wist helemaal niet dat het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen.

Van de ondervraagden die gehoord hebben van de hervorming, kan ruim 40 procent niet goed aangeven wat er verandert. Die onbekendheid kan mensen in de problemen brengen, denkt pensioenonderzoeker Michael Visser van het Nibud.

Het Nibud enquêteerde begin dit jaar ruim 1500 mensen tussen de 25 en 67 jaar die niet meer studeerden en nog niet met pensioen waren.

Individuele potjes, ontwikkelingen beurzen van belang

Nederlanders gaan in het nieuwe systeem hun pensioenen meer in individuele potjes opsparen. Hoeveel je uitgekeerd krijgt, gaat meer afhangen van goede of slechte tijden op de beurzen. 70 procent van de ondervraagden verwacht desondanks niet anders om te gaan met het eigen pensioen.

"Mensen meer verantwoordelijk voor eigen pensioen"

"In het nieuwe stelsel komen de risico's explicieter op het bordje van pensioendeelnemers te liggen en dat vraagt van mensen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen pensioen", zegt pensioenonderzoeker Visser.

"Je zal zelf vaker moeten kijken hoe het met je pensioenopbouw gaat en waar nodig iets aan moeten passen. Bijvoorbeeld als je ergens anders gaat werken, of zelfstandig ondernemer wordt. En zeker ook als het gaat om het nabestaandenpensioen. Dat is een heel verschil met het verleden."

Het Nibud ziet grote verschillen tussen groepen Nederlanders in de bekendheid met de pensioenhervorming. Oudere Nederlanders zijn zich daar vaker van bewust dan jongeren. Zo weet ruim 80 procent van de ondervraagden tussen de 55 en 67 jaar dat er dingen gaan veranderen aan het pensioen. Maar bij de groep tussen de 25 en 34 jaar is dat nog geen 60 procent.

Ook zijn de veranderingen vaker bekend bij mensen die een universitaire of hbo-opleiding hebben gehad, en minder bij mensen met alleen een basisschool- of vmbo-opleiding. Ook tussen mannen en vrouwen is er een verschil, van 78 procent tegenover 66 procent.

Website met informatie over nieuwe pensioenstelsel

Op de website Pensioenduidelijkheid.nl is informatie te vinden over het nieuwe pensioenstelsel en alle veranderingen. De site is een initiatief van pensioenfondsen, vakbonden, werkgeversorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Pleidooi voor meer voorlichting

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart noemt het belangrijk dat de pensioensector en overheid veel werk maken van voorlichting over de hervorming. "De veranderingen gaan ons allemaal aan", zegt hij.