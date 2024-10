Peiling: Gebruikt jouw (klein)kind een smartphone of tablet?

Kassa is benieuwd hoe het gesteld is met de schermtijd van jonge kinderen. Deze peiling is bedoeld voor (groot)ouders met (klein)kinderen tussen de 0 en 5 jaar ( dus niet ouder ). Met schermtijd bedoelen we: kijken naar een iPad of tablet-, de tv en smartphone en het spelen van games. Hartelijk dank voor het invullen!