Peiling: Ben jij tevreden over de Nutri-Score?

Sinds begin dit jaar is de Nutri-Score hét officiële door de overheid gelanceerde voedselkeuzekeurmerk. Met de scores A tot en met E wordt aangegeven of een product een betere keuze is, vergeleken met hetzelfde soort product. Producenten zijn echter niet verplicht deze score op hun producten te plaatsen. We zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen tot nu toe.