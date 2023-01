PC of laptop verkopen of doneren? Dit is hoe je je data definitief verwijdert Vandaag • leestijd 3 minuten • 338 keer bekeken • bewaren

Voordat je je pc of laptop verkoopt op Marktplaats of doneert aan een kringloopwinkel moet je ervoor zorgen Dat er geen enkele persoonlijke informatie op de computer blijft staan. Simpelweg de map Mijn documenten leegvegen en uitloggen van al je accounts is namelijk verre van veilig.

Computers en hardware zijn bij Marktplaats een booming business. Als je dan een computer of laptop hebt liggen die je eigenlijk niet meer gebruikt, kun je overwegen deze te verkopen. Je maakt ruimte vrij in je woning, verdient er een zakcentje aan en de levensduur van de computer wordt erdoor verlengd. Maar voordat je dat doet moet je ervoor zorgen dat de koper niet bij al je foto’s, documenten, wachtwoorden en persoonsgegevens kan. Dit is hoe je dat aanpakt.

Terug naar fabrieksinstellingen

Wanneer je handmatig je bestanden verwijdert is het redelijk makkelijk om dingen te vergeten. Zoals opgeslagen wachtwoorden in je browsers, of persoonsgegevens in je prullenbak. Of je vergeet bepaalde mappen met bestanden helemaal. De computer terugzetten naar zijn fabrieksinstellingen is de veiligere optie.

Hoewel het de veiligere optie is, zou een vastberaden hacker theoretisch gezien zelfs na het resetten van je pc bepaalde gegevens kunnen terugvinden. De meest veilige optie is om de harde schijf in zijn geheel uit je computer te halen. Als er geen harde schijf is, dan heeft een hacker ook niets om op in te kunnen breken.

Fabrieksinstellingen voor Windows

Voordat je begint aan de reset van je computer, zorg je ervoor dat je een back-up van je bestanden hebt. Misschien heb je gebruikersnamen en wachtwoorden in een wachtwoordmanager aangemaakt, die gebonden is aan je computer. Dan is het handig om hier een kopie van te hebben.

Zodra je een kopie hebt vind je hier de reset-knop bij Windows 11:

Druk op de Windows-knop

Selecteer Instellingen

Selecteer Systeem (System) en druk dan op Herstel (Recovery)

Klik dan op Deze pc opnieuw instellen (Reset this pc)

En voor degenen die Windows 10 gebruiken:

Druk op de Windows-knop

Ga naar Instellingen

Vervolgens druk je op Updates & Beveiliging

Ga onder het tabblad Herstel (Recovery) naar Reset deze pc

Fabrieksinstellingen voor Mac

De stappen voor het resetten van je Mac verschillen lichtelijk afhankelijk van welke processor er in je Mac zit. Sommige oude MacBooks hebben nog een Intel-processor, terwijl het gros een M-series processor heeft. Om erachter te komen welke voor jou van toepassing is klik je op het Apple-menu linksboven in het scherm en ga je naar ‘Over deze Mac’. Onder het kopje ‘Chip’ zie je welke je hebt.

Ook hier is de eerste stap om een back-up te maken van je schijf. Zorg ervoor dat wanneer je dit gedaan hebt je jezelf uitlogt bij iCloud. Vergeet ook niet om een back-up van je sleutelhanger te maken. Sinds de Monterey-update van Mac is het makkelijker om hem te resetten naar fabrieksinstellingen:

Open de Systeemvoorkeuren-app

Klik linksboven in het Systeemvoorkeuren-menu op Wis alle inhoud en instellingen Zie je deze optie niet, ga dan verder naar de uitleg voor oudere Macs.

De Wisassistent wordt geopend. Vul het beheerderswachtwoord in om door te gaan.

Oude Mac naar fabrieksinstellingen

Ga linksboven naar het appeltje > Herstart. Druk tijdens het herstarten op Command + R. Houd beide toetsen ingedrukt tot je de herstelmodus ziet. Indien gevraagd log je in met je beheerdersaccount.

Schijf wissen

De volgende stap is het veilig wissen van de schijf. Dit werkt als volgt:

Uit het rijtje opties open je Schijfhulpprogramma. Selecteer de gewenste schijf in de linkerkolom (deze staat meestal bovenaan) en klik op Wis boven in het menu. Als naam kun je ‘Macintosh HD’ hanteren en als indeling APFS kiezen. Klik op Wis of Wis volumegroep. Voer je Apple ID en wachtwoord in als hierom wordt gevraagd. Wacht tot de schijf is gewist en sluit het Schijfhulpprogramma.

macOS opnieuw installeren

En dan nu het laatste deel. Als de schijf is gewist, installeer je macOS opnieuw met de volgende stappen:

Klik op Installeer macOS opnieuw > Ga door. Kies een opstarschijf (meestal ‘Macintosh HD’) en klik op Installeer. Nadat de installatie klaar is start je je MacBook opnieuw op. Wacht tot jouw MacBook opnieuw is opgestart.

Handleiding voor Chromebook

Chromebookgebruikers hebben het nog het makkelijkst als het om resetten gaat. De meeste van hun bestanden zijn namelijk al opgeslagen in Google Drive. Om hem te resetten begin je met uitloggen. Vervolgens druk je op Ctrl + Alt + Shift + R en klik je op Herstarten. Druk dan op Powerwash en je bent klaar. Let wel op, het account waarmee je voor het eerst daarna inlogt wordt het eigenaarsaccount.