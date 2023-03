Patiëntenfederatie: Een derde patiënten vindt dat bereikbaarheid huisarts verslechtert Vandaag • leestijd 2 minuten • 583 keer bekeken • bewaren

De bereikbaarheid van de huisarts of doktersassistent is volgens patiënten steeds slechter. Naast de slechte bereikbaarheid duurt het vaak ook langer voordat een patiënt in de praktijk terechtkan. Dat maakt Patiëntenfederatie Nederland op uit de resultaten van een onderzoek onder meer dan 12.000 mensen. Ruim een derde (34 procent) merkt een "verandering" in de bereikbaarheid, vaak een negatieve.

De druk op huisartsenzorg neemt toe

Toch lukt het huisartsen "gelukkig nog bijna altijd" om patiënten van zorg te voorzien en is de tevredenheid over huisartsen "nog steeds hoog", al moeten de dokters zich "soms in alle bochten wringen", aldus de federatie. De uitkomsten van het onderzoek laten echter "duidelijk zien dat de druk op de huisartsenzorg toeneemt", zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Huisartsenzorg moet worden veranderd

Volgens Patiëntenfederatie Nederland staat "buiten kijf dat de manier waarop de huisartsenzorg in Nederland georganiseerd is en aangeboden wordt moet veranderen om de huisartsenzorg in de toekomst zowel behapbaar te houden voor huisartsen, als toegankelijk en bereikbaar te houden voor patiënten".

Samenwerking tussen huisartsen, een grotere rol voor apothekers en verbeterd digitaal contact als oplossing

De federatie pleit voor meer samenwerking tussen huisartsen, zodat ze bijvoorbeeld een opvangnetwerk kunnen organiseren voor mensen die (tijdelijk) geen huisarts hebben. Apothekers zouden een grotere rol kunnen spelen bij het volgen van iemands medicijngebruik. Het digitale contact met de huisarts moet verder worden verbeterd.

"Fysiek contact met de huisarts moet voor een patiënt altijd mogelijk blijven, maar voor veel vragen of kwaaltjes leent contact via een beveiligde chat of e-mail zich ook goed," aldus Veldman. "De tijd die een huisarts daarmee bespaart, kan hij of zij besteden aan patiënten die dat echt nodig hebben." ANP