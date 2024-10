Patiënten melden toename in aantal (bijna) fouten in ziekenhuis

Van de mensen die de afgelopen twee jaar een ziekenhuis of kliniek bezocht, maakte 25 procent mee dat er iets (bijna) misging. Dat blijkt uit een peiling van Patiëntenfederatie Nederland onder 7860 mensen. Dat percentage is hoger dan in 2021, toen uit hetzelfde onderzoek bleek dat 21 procent van de respondenten ervaarde dat er (bijna) iets fout ging.