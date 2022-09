Pas op! WhatsApp-kettingbericht over winactie Heineken is oplichting Vandaag • leestijd 3 minuten • 9464 keer bekeken • bewaren

Op WhatsApp wordt momenteel op grote schaal een kettingbericht gedeeld. Het zou gaan om een Oktoberfest-winactie van biermerk Heineken. Je zou een mini-vriezer gevuld met bier kunnen winnen door wat gegevens in te vullen. Doe niet mee en stuur de actie niet door: het gaat om creditcardfraude en abonnementsfraude. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt en wat je (niet) moet doen.

Voor deze oplichtingstruc waarschuwt de Fraudehelpdesk. Wat is er aan de hand en hoe werkt deze oplichtingstruc precies? En wat moet je vooral (niet) doen? Daar gaan we het nu over hebben.

Hoe werkt deze oplichtingstruc?

Het gaat hier om een valse winactie die zogenaamd uit naam van biermerk Heineken wordt georganiseerd. Deze valse winactie vindt zijn oorsprong ergens buiten Nederland, aangezien er enkele dagen geleden al voor is gewaarschuwd via onder meer Engelstalige nieuwsblogs.

Door de opzet van de winactie mikken de organisatoren echter op grootschalige verspreiding, en het is dan ook geen wonder dat dit kettingbericht inmiddels als een lopend vuurtje rondgaat en ook Nederland bereikt heeft. Hoe gaat het in zijn werk?

Je krijgt via WhatsApp een link doorgestuurd zoals te zien is in de afbeelding bovenaan dit artikel. Met schreeuwerige teksten als "Heineken Bier Oktoberfest 2002 Weggevertje" en "5000 GRATIS mini-vriezers vol met Heineken" wordt de suggestie gewekt dat er eenvoudig iets te winnen valt.

Spoiler: dat is niet waar, want deze prijzen bestaan helemaal niet. Deelnemers moeten op een link klikken en de volgende (oppervlakkige) vragen beantwoorden:

Hoe kent u Heineken?

Zou u Heineken zelf aanbevelen aan vrienden en kennissen?

Bent u zelf gebruiker?

Wat is uw leeftijdscategorie?

Wat je ook invult, het maakt niet uit: je 'wint' namelijk altijd. Maar we zijn er nog niet, er zijn namelijk nog wat stappen die je moet zetten.

Valse winactie delen via WhatsApp

Na het beantwoorden van bovenstaande berichten moet je deze valse winactie via WhatsApp delen met twintig contactpersonen, en zo kan het al snel gebeuren dat deze winactie als een lopend vuurtje rondgaat.

Als je dat gedaan hebt, en je deze contactpersonen dus hebt opgezadeld met vervelende spam waarvan ze mogelijk grote nadelige financiële gevolgen ondervinden, moet je nóg iets doen. Je moet de nodige persoonlijke gegevens invullen:

Je naam ;

; Je adres ;

; Je woonplaats ;

; Je telefoonnummer ;

; Bankgegevens ;

; Creditcardgegevens

Om deelname aan deze 'winactie' te bevestigen, moet je een bedrag van 1-2 euro betalen. En daar gaat het mis.

Abonnementsfraude en creditcardfraude

Betaling geschiedt doorgaans per creditcard. En door te betalen, sluit je ongemerkt een duur – en bovendien waardeloos! – abonnement af. Daar gaat vaak een 'proefperiode' van 2-3 dagen aan vooraf, en daarna komt de spreekwoordelijke aap pas uit de al net zo spreekwoordelijke mouw: na het verstrijken van de proefperiode betaal je enkele tientallen euro's per week, per twee weken of per maand.

Oplichters kiezen vaak voor betaling per creditcard omdat je kosten die je via je creditcard maakt vaak pas achteraf opmerkt. En tegen die tijd is de teller al snel opgelopen. Of daar in dit specifieke geval sprake van is, weten we niet, maar meestal worden dit soort valse winacties georganiseerd door schimmige brievenbusfirma's die gevestigd zijn op Malta of Cyprus.

Een klantenservice krijg je zelden te spreken en om de afschrijvingen te stoppen, moet je contact opnemen met je bank of creditcardmaatschappij. Zonde van je tijd en vooral ook zonde van je geld. En die 'prijs'? Dat hebben we hierboven eigenlijk al verklapt, maar die krijg je niet.

Wat moet je (niet) doen als je dit WhatsApp-bericht krijgt?

Dat is gelukkig heel simpel. Doe niet mee met deze valse winactie en stuur het bericht vooral niet door naar je contactpersonen.

Toch gedupeerd? Neem zo snel mogelijk contact op met jouw bank of creditcardmaatschappij.

Bron: Fraudehelpdesk