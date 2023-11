Pas op voor malafide webshops: ‘Eerst reviews checken, dan bestellen’

6 nov. 2023 - 15:31

JB, als iemand ergens intrapt, is dat gewoon je eigen domme schuld. Telt ook voor mij als ik ergens in zou trappen. De grootste groep die er intrapt is 70+, dat is algemeen bekend. Ja, ook mensen die jonger zijn kunnen er in trappen, maar dat heeft een andere oorzaak. Vaak door druk, druk, even snel. Bij de 70+ is het omdat ze lang niet zo digivaardig zijn als ze zelf graag denken.