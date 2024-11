Pas op voor boetes: déze 10 mobiele flitspalen zijn het meest actief Gisteren • leestijd 2 minuten • 4561 keer bekeken • bewaren

Links géén mobiele flitspaal, maar bij gebrek aan geschikt beeld een afbeelding van een reguliere flitspaal

Sinds twee jaar maakt het Openbaar Ministerie gebruik van mobiele flitspalen. Door de mobiele flitsers zijn er in de eerste acht maanden van dit jaar al meer snelheidsboetes uitgeschreven dan in 2023. Dat is gebleken uit onderzoek van Independer. Waar is de kans op een boete het hoogst?

In 2023 waren de mobiele flitsers samen goed voor het uitschrijven van 472.287 snelheidsbekeuringen. In augustus dit jaar stond de teller al op 527.502. Een forse toename.

De strategische plaatsing en wisselende locaties maken het voor de automobilist moeilijk om erop te anticiperen. Een effectief middel dus voor het OM, gezien er door het gebruik van mobiele flitspalen gemiddeld tweemaal zoveel snelheidsovertredingen worden geregistreerd dan door ‘traditionele’, vaste flitspalen.

Het aantal mobiele flitspalen is ook toegenomen. Vorig jaar stonden er in ons land 62 mobiele flitsers. Inmiddels zijn het er 110. Meer over dit onderzoek lees je bij Independer.

Verdubbeling in Zuid-Holland

De grootste toename zien we in Zuid-Holland. Daar zijn in de eerste acht maanden van dit jaar al meer dan twee keer zoveel snelheidsbekeuringen uitgeschreven dan in heel 2023. Een toename van 115,3 procent. Op de tweede plek staat Utrecht (+110,2%). Noord-Holland vinden we terug op de derde plek (+100,2%).

Flitser Rotterdam draait overuren

De meeste bekeuringen door een mobiele flitspaal zijn uitgedeeld op de A16 bij Rotterdam. Daar heeft één enkele mobiele flitspaal in de eerste acht maanden van dit jaar al meer dan 100.000 boetes uitgeschreven. Ook in de Gelderse gemeente Voorst is veel geflitst. Twee mobiele flitspalen zijn daar samen goed voor meer dan 40.000 bekeuringen.

Gemiddelde snelheidsovertreding

Wie op de bon is geslingerd, reed gemiddeld 8,2 kilometer per uur te hard. Dat is een gemiddelde, want in sommige gemeenten ligt die snelheid fors hoger. In de Utrechtse gemeente Houten gaat het om een gemiddelde van 31 kilometer per uur boven de limiet. Gevolgd door het Limburgse Beesel (+29,9 km/h).

Gevolgen voor je verzekering

Wanneer je met een overschrijding van meer dan 30 kilometer per uur wordt betrapt, is dat een zware overtreding. En kan dat gevolgen hebben voor je autoverzekering. Je bouwt er een strafrechtelijk dossier mee op en dat moet je melden bij je verzekeraar.

Dat kan negatieve gevolgen hebben bij het aanvragen van een nieuwe verzekeringspolis.

De verzekeraar kan de polis weigeren of een hogere premie gaan vragen. Als je een strafrechtelijk verleden verzwijgt en de verzekeraar daarachter komt, kan de verzekering zelfs worden stopgezet.

Top 10: deze mobiele flitspalen zijn het meest actief

En dan de vraag waar het allemaal om draait: welke mobiele flitspalen zijn het meest actief en waar loont het dus extra de moeite om je gewoon aan de geldende maximumsnelheid te houden?

De top 10 is als volgt:

Rotterdam, A16 (t.h.v. hectometerpaal 15,7): 100.025 boetes Voorst, A1 (t.h.v. hectometerpaal 94,7): 20.850 boetes Voorst, A1 (t.h.v. hectometerpaal 90,1): 20.549 boetes Diemen, Diemerpolderweg (t.h.v lichtmast 2487-908 R27): 18.057 boetes Purmerend, A7 (t.h.v. Purmerend): 17.823 boetes Eindhoven, Geldropseweg (t.h.v. lichtmast 262): 17.685 boetes Nissewaard, Heemraadlaan (t.h.v. lichtmast 90): 16.921 boetes Amsterdam, Meibergdreef (t.h.v. afslag paasheuvelweg): 13.611 boetes Rotterdam, Molenvliet (t.h.v. tramhalte smeetslandsedijk): 13.117 boetes Pijnacker-Nootdorp, Molenaar Blonkweg (t.h.v. kruising Keizerskroon): 12.377 boetes

Bron: Independer