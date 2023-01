Pas op: Trap niet in neptelefoontjes uit naam van Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk meldt dat ze meldingen ontvangen van mensen die telefonisch benaderd worden uit naam van de helpdesk. De organisatie raadt mensen dringend aan om "de verbinding te verbreken als ze gebeld worden met een verzoek om iets te betalen of in te loggen bij je bank."

De nepbeller zegt expliciteit namens de Fraudehelpdesk te bellen en stelt dat je je geld moet "veiligstellen" in verband met een digitale bedreiging of fraude. Al je geld moet daarom worden overgemaakt naar rekeningnummers die de oplichter doorgeeft.

Het zou gaan om een ‘kluisrekening’, een ‘veilige rekening’ of een variant daarop. In een enkel geval wordt naar je inloggegevens gevraagd.

Er wordt in enkele gevallen zelfs aangegeven dat je op de website van de Fraudehelpdesk moet kijken. De beller belt buiten de openingstijden van de helpdesk, omdat deze op dat moment niet telefonisch bereikbaar is op het algemene nummer.

Word je zogenaamd gebeld door Fraudehelpdesk met het verzoek om iets te betalen of in te loggen bij je bank? Verbreek dan de verbinding, ook als het belletje wel degelijk van de organisatie lijkt te komen. De Fraudehelpdesk heeft namelijk geen inzage in je bankgegevens.