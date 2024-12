Parkeren bij Schiphol drie keer duurder dan bij kleine luchthaven 26-10-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

Parkeren op grote luchthavens, zoals Schiphol en Brussel, is vaak twee tot drie keer zo duur als op kleinere vliegvelden. Dat blijkt uit onderzoek van Vliegveldinfo waar De Telegraaf over bericht.

In het onderzoek zijn zestien luchthavens in Nederland, België en Duitsland met elkaar vergeleken. Een week parkeren voor de laagst beschikbare tarieven kost op Nederlandse luchthavens gemiddeld 58,50 euro, in België 66,20 euro en in Duitsland 46,30 euro. Brussel is het duurst, gevolgd door Schiphol en Charleroi. Parkeren is het goedkoopst bij Münster Osnabrück.

Bron: Telegraaf/ANP