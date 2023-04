Overleg over hersteloperatie toeslagenschandaal gestopt door advocaten

Het overleg met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is door de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) stopgezet. Een woordvoerder bevestigt berichtgeving hierover door NRC. Er was te weinig vooruitgang gemaakt in het overleg met de organisatie verantwoordelijk voor de compensatie van het toeslagenschandaal.

Een woordvoerder legt uit dat de NOvA knelpunten in kaart heeft gebracht en daarvoor in de afgelopen periode oplossingen heeft aangedragen. "Als die niet worden overgenomen, houdt het overleg op", aldus de woordvoerder.

De UHT worstelt al een tijd met de stroperige afhandeling van de verzoeken om compensatie. Mensen die zich als gedupeerde van het toeslagenschandaal melden, krijgen vaak relatief snel te horen of ze in aanmerking komen voor 30.000 euro compensatie. Maar in de stappen erna, bijvoorbeeld als gedupeerden aangeven recht te hebben op meer geld, loopt het vast. Begin februari werd bekend dat bij de organisatie de afgelopen tijd verschillende meldingen over een onveilige of gespannen werksfeer zijn binnengekomen. ANP