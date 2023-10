Overheid waarschuwt voor cybercrime: "Laat je niet interneppen!"

12 okt. 2023 - 13:04

Ik kreeg achtereenvolgens, met een paar dagen ertussen, een sms-je voor "Hey mam" en "Hoi Pap". Terwijl ik geen kinderen heb. In beide gevallen was de telefoon gevallen en kapot. Of ik even een appje wilde sturen. Meteen weggegooid natuurlijk. Ik had wel graag de confrontatie willen aangaan, maar wist niet wat dat voor gevolgen zou hebben bij het appen. Is er misschien iemand die me dat kan vertellen?