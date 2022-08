Overdag een dutje doen: de voordelen van een powernap 12-08-2022 • leestijd 3 minuten • 15398 keer bekeken • bewaren

Het werklandschap is op allerlei vlakken aan het moderniseren. Sinds corona hebben we gezien dat er in talloze beroepsgroepen best (gedeeltelijk) vanuit huis kan worden gewerkt, en ook de traditionele 40-urige werkweek wordt steeds zeldzamer. Ook dutjes kunnen aan die lijst worden toegevoegd: de voordelen zijn namelijk enorm, mits je je aan deze regels houdt!

Als je ooit in Spanje bent geweest, is het je ongetwijfeld opgevallen dat het leven even tot stilstand komt in de loop van de middag. Vanwege de hitte gaat iedereen even op bed liggen om een dutje te doen. Deze welbekende siësta heeft echter ook een andere functie: ’s middags een dutje doen kan zorgen voor betere concentratie en werkefficiëntie.

Niet te lang

Dat zo’n middagdutje ook wel een powernap wordt genoemd, is niet gek. Uit onderzoek is gebleken dat 20 minuutjes slapen ertoe leidt dat je je meer uitgerust voelt en je mentaal ook scherper bent.

Echter is het wel van belang om niet té lang te dutten. Wanneer je je wekker pas na 40 minuten laat afgaan, is de kans groot dat je nog vermoeider bent dan voorheen. Je brein is dan volledig op slaapstand gegaan en wordt vervolgens ruw onderbroken, waardoor je je alleen maar vermoeider gaat voelen.

Tegenstrijdige onderzoeken

Onderzoeken naar de directe fysieke effecten van een dutje zeggen concluderen verschillende voor- en nadelen. Korte dutjes verhogen je cognitieve functies, blijkt uit dit onderzoek uit 2010. Ook is in een ander onderzoek uit 2019 geleken dat powernaps je kans op cardiovasculaire aandoeningen verkleinen.

Echter, als je dutjes té lang duren (lees: langer dan een uur per dag), dan wordt de kans op cardiovasculaire aandoeningen volgens dit onderzoek uit 2015 juist alleen maar groter.

Verschillende onderzoeken concluderen verschillende dingen, maar waar ze het wel over eens zijn is dat de drang om dutjes te doen genetisch is bepaald. Het heeft dus niet enkel met een warm klimaat te maken. Het zit in je genen.

Acht-minuten-dutje

Het internet stond de afgelopen tijd ook bol met filmpjes over het zogenoemde acht-minuten-dutje van de Amerikaanse speciale legereenheid Navy Seals. Binnen deze legereenheid is een dutjestechniek ontstaan waardoor je na een dutje van acht minuten compleet opladen wakker wordt. Het enige dat je moet doen is op je rug liggen en je benen omhoog leggen.

De reacties op de techniek zijn verdeeld. Een TikTok-gebruikster genaamd Alice Jenning reageert blij verrast. “Voor mij duurt het normaal eeuwen voor ik in slaap kan vallen. Maar nu heb ik écht geslapen. Ik snap het niet, maar ik voel me goed.” Al zijn natuurlijk niet alle gebruikers even lovend.

Sommigen schrijven dat ze tien minuten pijnlijk kort vonden en daardoor langer bleven liggen. Anderen raakten dan weer gewoonweg niet in slaap, benen omhoog of niet.

Stressverlagend

Ook als je gestresst bent, kan een dutje helpen en verlaagt het je kans op een burnout, zegt het Amerikaanse National Institute of Mental Health. Een kort dutje vermindert gevoelens van irritatie en frustratie.

Bovendien geef je jezelf met een middagdutje de tijd om alle zaken op een rijtje te zetten. Je stopt met je bezigheden, zet je lichaam even op pauze en herpakt je rust. Problemen waar je voor je dutje heel erg tegenop zag, zijn met een frisse blik goed op te lossen.