Oudere auto's zonder beveiliging en elektrische auto populair bij dieven

In 2022 zijn er fors meer auto's gestolen. Het kenniscentrum LIV ziet een stijging van 11 procent ten opzichte van 2021. Oudere modellen zonder beveiligingssysteem aan boord zijn in trek bij autodieven.

De diefstal van elektrisch en hybride voertuigen is zelfs met 74 procent gestegen naar 1.002 stuks.

Nieuwe auto's, van 0 tot 3 jaar oud, werden juist minder vaak ontvreemd. Daar is een daling van het aantal diefstallen te zien van 8 procent.

Vorig jaar telde het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) in totaal bijna 6000 diefstallen. In iets minder dan de helft van de gevallen is de auto wel weer teruggevonden.