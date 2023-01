Oudere automobilist door verzekering verwezen naar kleinere auto

De Duitse verzekeraar Allianz is niet de enige die ouderen weigert. Wanneer in plaats van Vissers geboortejaar 1939 het jaar 1979 wordt ingevuld bij verzekeringsvergelijker Independer, krijgt hij vijf opties meer om uit te kiezen. Ook SNS, Aegon, de Goudse en Klaverblad willen een auto wel verzekeren als die van een veertiger is, maar niet van een tachtiger.

Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie aan de Telegraaf weten dat er verzekeraars zijn die leeftijdsgrenzen hanteren voor nieuwe klanten. "Er blijven gelukkig ook altijd verzekeraars over die dat niet doen, dus er is voldoende keuze." Uiteindelijk vond Visser wel een verzekering voor zijn auto. Allianz was ondanks herhaalde pogingen niet bereikbaar voor een reactie.